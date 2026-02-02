  • 2 Febbraio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 2 Febbraio 2026 -
Modica | Sport

La Green Sport Modica inizia il girone di ritorno con una vittoria, Volley Gela ko 3 a 0

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 02 febbraio 2026 -“Inizia con una vittoria il girone di ritorno della Green Sport Modica che nel match casalingo riesce ad avere la meglio sull’Asd Volley Gela per 3 a 0.
Nel primo set la compagine modicana guidata dal trio Borgese-Failla e Pellegrino inizia bene e con una buona trama di gioco acquisisce un vantaggio di ben 7 punti sulla formazione ospite di coach Tandurella che non demorde e tiene in bilico le sorti del set, poi coach Borgese con un time-out scuote le sue che rientrano in campo e fanno loro il set con il punteggio di 25/21.
Nel secondo set la formazione della contea impone il proprio gioco sulla formazione ospite di Capitan Regina, Melilli & Co fanno loro il set con il punteggio di 25/13.
Nel terzo set il sestetto modicano non lascia nulla al caso e con una buona trama di gioco chiude il set con il punteggio di 25/11.
Arriva così la decima vittoria consecutiva per Melilli & Co che con questa vittoria rafforzano il primato in classifica.
Il sestetto modicano da lunedì sarà già al lavoro per preparare al meglio il prossimo impegno di campionato in programma sabato 7 febbraio a Giarratana dove affronterà l’Asd Giarratana Volley.
Nel week-end si registrano altre due vittorie delle compagini modicane, con i sestetti di coach Lauretta e coach Pellegrino che ottengo rispettivamente la prima vittoria nel campionato di seconda divisione e la sesta vittoria nel campionato di prima divisione femminile.
Alle vittorie nei campionati di serie vanno aggiunte quelle nei campionati giovani under 18 e under 14 femminile.

ASD GREEN SPORT 3 – ASD VOLLEY GELA 0
(25/21;25/13;25/11)

© Riproduzione riservata
590507

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube