La Green Sport Modica inizia il girone di ritorno con una vittoria, Volley Gela ko 3 a 0

Modica, 02 febbraio 2026 -“Inizia con una vittoria il girone di ritorno della Green Sport Modica che nel match casalingo riesce ad avere la meglio sull’Asd Volley Gela per 3 a 0.

Nel primo set la compagine modicana guidata dal trio Borgese-Failla e Pellegrino inizia bene e con una buona trama di gioco acquisisce un vantaggio di ben 7 punti sulla formazione ospite di coach Tandurella che non demorde e tiene in bilico le sorti del set, poi coach Borgese con un time-out scuote le sue che rientrano in campo e fanno loro il set con il punteggio di 25/21.

Nel secondo set la formazione della contea impone il proprio gioco sulla formazione ospite di Capitan Regina, Melilli & Co fanno loro il set con il punteggio di 25/13.

Nel terzo set il sestetto modicano non lascia nulla al caso e con una buona trama di gioco chiude il set con il punteggio di 25/11.

Arriva così la decima vittoria consecutiva per Melilli & Co che con questa vittoria rafforzano il primato in classifica.

Il sestetto modicano da lunedì sarà già al lavoro per preparare al meglio il prossimo impegno di campionato in programma sabato 7 febbraio a Giarratana dove affronterà l’Asd Giarratana Volley.

Nel week-end si registrano altre due vittorie delle compagini modicane, con i sestetti di coach Lauretta e coach Pellegrino che ottengo rispettivamente la prima vittoria nel campionato di seconda divisione e la sesta vittoria nel campionato di prima divisione femminile.

Alle vittorie nei campionati di serie vanno aggiunte quelle nei campionati giovani under 18 e under 14 femminile.

ASD GREEN SPORT 3 – ASD VOLLEY GELA 0

(25/21;25/13;25/11)

