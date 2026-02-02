  • 2 Febbraio 2026 -
Pozzallo | Sindacale

Mercatino telematico a Pozzallo, Federazione Moda Italia Ragusa “Chiediamo controlli potenziati anche sul web”

Pozzallo, 02 febbraio 2026 – In merito alle recenti segnalazioni sul cosiddetto “mercatino telematico di Pozzallo” e in linea con le posizioni espresse da Confcommercio Ragusa, Federazione Moda Italia Ragusa intende ribadire la propria preoccupazione per la diffusione della vendita di prodotti contraffatti e della merce commercializzata attraverso canali online non legali e incontrollati.

Daniele Russino, Presidente di Federazione Moda Italia Ragusa, dichiara: “La contraffazione e la vendita online non regolamentata stanno assumendo dimensioni sempre più preoccupanti. Non riguardano più soltanto le piazze fisiche, ma si sono estese ormai in maniera capillare sul web. Questo fenomeno genera concorrenza sleale, colpisce i negozi che investono in qualità, legalità e occupazione e mette a rischio la tenuta sociale ed economica del nostro territorio. I punti vendita fisici non sono solo luoghi di commercio: garantiscono lavoro ai dipendenti, sostegno alle famiglie e contribuiscono a preservare la vitalità dei nostri centri urbani”.

“Contrastare la vendita di prodotti contraffatti e non autorizzati online – prosegue Russino – significa difendere le imprese oneste, la filiera della moda e la fiducia dei consumatori. Per questo chiediamo che i controlli siano potenziati anche sul web, al fine di tutelare il mercato legale e promuovere una vera cultura della legalità e del consumo consapevole”. Federazione Moda Italia Ragusa conferma il proprio impegno nel collaborare con le autorità e nel sostenere iniziative volte a rafforzare la sicurezza commerciale e il rispetto delle regole, a beneficio dell’intera comunità economica e sociale del territorio.

