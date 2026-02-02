  • 2 Febbraio 2026 -
Comiso | Cronaca | News in primo piano

Comiso, raid alla scuola dell’infanzia “Senia”: forzato l’ingresso durante il weekend

Nuovo furto con scasso nell'istituto di via Cechov. È il secondo episodio in pochi mesi: la Polizia indaga per identificare i responsabili
Tempo di lettura: 2 minuti

COMISO, 02 Febbraio 2026 – La scuola dell’infanzia “Senia” di via Cechov finisce ancora una volta nel mirino dei malviventi. Approfittando della chiusura del fine settimana, alcuni ignoti si sono introdotti all’interno dell’edificio scolastico, mettendo a segno un furto con scasso che ha scosso la comunità locale.

Secondo le prime ricostruzioni, i ladri sono riusciti a penetrare nella struttura dopo aver forzato uno degli ingressi secondari. Una volta dentro, hanno agito indisturbati, muovendosi tra le aule che ospitano i piccoli alunni. La scoperta è avvenuta alla riapertura, lasciando personale e dirigenti di fronte all’ennesimo atto vandalico ai danni di un presidio educativo.

L’episodio desta particolare preoccupazione poiché non si tratta di un caso isolato. Già lo scorso novembre, la scuola Senia era stata oggetto di un tentativo di furto. In quell’occasione, i malviventi avevano infranto il vetro di una finestra ma, forse disturbati o impossibilitati a proseguire, si erano dileguati senza asportare nulla. Questa volta, invece, l’effrazione è andata a segno.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno effettuato i rilievi scientifici necessari per individuare eventuali tracce lasciate dai responsabili.

