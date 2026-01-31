Tempo di asparagi..e non solo…Riceviamo

Gent.le Redazione,

Risiedo in Contrada Martorina, ed oggi pomeriggio sono andato ad asparagi selvatici.

Era da pochi minuti calato il sole, Quando ad un tratto mi son trovato innanzi un folto branco di porcastri.

Ho contato sette scrofe (60/70 kg ), ed una marea di lattonzoli ( 20/25 )di 5/10 kg. Ero a conoscenza della loro presenza, per la terra arata dal loro grugno.

I porcastri si trovavano sopra vento, quindi non mi avevano sentito..ma resosi conto della mia presenza e del mio cane Boss, hanno caricato.

Io sono saltato su di muraglione di circa 2 metri, il cane e fuggito attirandosi le scrofe in allarme.

Vista vana l’azione si sono dispersi in pochi secondi.

Alcune settimane fa, durante una battuta c’è stato l’abbattimento di diversi esemplari, ad opera di cacciatori. Tra gli esemplari abbattuti dai cacciatori un verro di oltre 120 kg, e gli altri poco sotto il quintale.

Gli anfratti di Cava Martorina, Cava Salvia e Lanzagallo, sono oramai il loro habitat. Bisogna portare ATTENZIONE alle scrofe con lattonzoli al seguito, non esitano di caricare chicchessia.

Pertanto gli avventori di asparagi, lumache, erbe selvatiche o naturalisti a passeggio consiglio MASSIMA ATTENZIONE.

Lettera firmata

