Quattro Funzionari della Questura di Ragusa promossi

Saro Cannizzaro

31 Gennaio 2026 – Lo scorso 28 gennaio, il Consiglio d’Amministrazione per il Personale della Polizia di Stato ha promosso quattro dirigenti della Polizia di stato.

E’ stato promosso alla nuova qualifica di Primo Dirigente, Angelo Tancredi, attuale dirigente della Divisione P.A.S.I. della Questura, per anni dirigente della Sezione Polizia Stradale di Ragusa.

Insieme a lui è stato promosso alla qualifica di Primo Dirigente Giovanni Arcidiacono, dirigente del Commissariato di P.S. di Vittoria, che ricoperto diversi incarichi in Sicilia e Calabria, tra cui la Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Catania e la dirigenza del Commissariato di P.S. di Castrovillari.

Inoltre, sono stati promossi a Vice Questore, Tommaso Amato, dallo scorso novembre Capo di Gabinetto e contemporaneamente dirigente della D.I.G.O.S. di Ragusa, e Lorenzo Cariola, dirigente del Commissariato di P.S. di Modica.

