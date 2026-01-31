  • 31 Gennaio 2026 -
  
Politica | Ragusa

Ragusa: Minardo incontra il questore Fazzino, “Sicurezza urbana priorità per i cittadini”

Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 31 gennaio 2026 – “Il tema della sicurezza urbana è centrale per la qualità della vita dei cittadini e per il rapporto di fiducia con le istituzioni». Lo ha dichiarato il presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati, Nino Minardo, al termine dell’incontro con il nuovo Questore di Ragusa, Salvatore Fazzino.
“Il lavoro quotidiano delle forze di polizia – ha aggiunto – è determinante non solo nel contrasto ai reati, ma anche nella prevenzione, nel controllo degli spazi urbani e nella presenza visibile che rassicura le comunità”.
Nel corso del colloquio è stato affrontato il tema del presidio delle aree urbane e del coordinamento tra Polizia di Stato, forze dell’ordine e amministrazioni locali, in un’ottica di collaborazione operativa.
Minardo ha infine augurato buon lavoro al questore Fazzino, ribadendo l’apprezzamento per l’impegno delle forze di polizia e il sostegno istituzionale alle politiche di sicurezza urbana.

