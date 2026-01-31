  • 31 Gennaio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 31 Gennaio 2026 -
Cronaca | News in primo piano | Ragusa

Ragusa, furto al centro commerciale: denunciati due giovani

Sorpresi a nascondere merce negli zaini, hanno tentato di ingannare la sicurezza consegnando solo parte della refurtiva. Bloccati dai Carabinieri all'uscita
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

RAGUSA, 31 Gennaio 2026 – Nel pomeriggio di venerdì, i Carabinieri della Stazione di Ragusa Ibla sono intervenuti presso un punto vendita all’interno di un noto centro commerciale della città. Due giovani residenti a Ragusa, un 23enne di origini tunisine e un 20enne egiziano, erano stati notati dagli addetti alla sicurezza mentre occultavano diversi articoli tra i vestiti e all’interno dei propri zaini.
Vistisi scoperti prima di superare le barriere, i due hanno messo in atto un maldestro tentativo di evitare conseguenze legali: si sono presentati alle casse fingendo “pentimento” e consegnando spontaneamente al direttore parte della merce sottratta, sperando così di poter andare via indisturbati.

Il piano non ha però funzionato. All’arrivo della pattuglia, i due stavano varcando la soglia d’uscita cercando di dileguarsi rapidamente. I militari li hanno bloccati e sottoposti a perquisizione sul posto, rinvenendo ulteriore refurtiva ancora nascosta addosso ai giovani.

Valore del bottino: alcune centinaia di euro. La merce è stata recuperata e i due giovani sono stati denunciati a piede libero per furto aggravato.

© Riproduzione riservata
590378

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube