Identità nascosta a Ragusa: denunciata una donna nella notte

RAGUSA, 31 Gennaio 2026 – A Ragusa, durante la notte, i carabinieri sono intervenuti a seguito di una chiamata al 112. Una 46enne di origini campane, visibilmente poco collaborativa durante il controllo, si è rifiutata categoricamente di fornire le proprie generalità. La condotta le è valsa una denuncia per rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale.

Si precisa che, per tutti i soggetti deferiti, vige il principio della presunzione di innocenza. Il loro grado di responsabilità penale sarà accertato definitivamente solo in sede giurisdizionale, come previsto dalla legge.

Salva