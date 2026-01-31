Ragusa. Al PalaPadua arriva Catanzaro, la SuperConveniente rincorre il poker

Ragusa, 31 Gennaio 2026 – La SuperConveniente Virtus Ragusa torna in campo domenica alle ore 18.00 al PalaPadua, dove affronterà la Basket Academy Catanzaro nel match valido per la 18ª giornata del campionato di Serie B Interregionale. Ragusa si presenta all’appuntamento da prima della classe, forte di tre vittorie consecutive e con due punti di vantaggio sulla Viola, seconda nel girone F. All’andata, sul parquet calabrese, la squadra di coach Di Gregorio dominò l’incontro imponendosi per 82-68, trascinata dai 31 punti di Brown e dai 15 di Lanzi, al termine di una gara condotta con autorità sin dalle prime battute.

Catanzaro occupa attualmente il sesto posto in classifica, con un bilancio di 9 vittorie e 7 sconfitte – le ultime due affermazioni in trasferta a Milazzo e in casa contro Corato – ed è formazione solida e ben strutturata. Il principale terminale offensivo è l’ucraino Tyrtyshnyk, che viaggia a 21,5 punti di media: nella gara d’andata fu però determinante il lavoro difensivo della Virtus, che riuscì a limitarlo a soli 9 punti. Da tenere d’occhio Gaye (8,4 punti e 5,3 rimbalzi di media) e il montenegrino Okiljevic, autore fin qui di 9,9 punti e 5,1 rimbalzi, con una percentuale dall’arco superiore al 38%. Il miglior alleato della formazione di Ileano Sant’Ambrogio, in questa fase del campionato, è certamente l’entusiasmo.

Domenica il PalaPadua sarà anche un luogo di festa per il basket del territorio: in occasione dell’incontro, la Virtus avrà infatti il piacere di ospitare in tribuna i settori giovanili di Azzurra Pozzallo, Ciavorella Scicli, Ga.Me. Ispica, Jukà B.M.C. Comiso, Meerkat Scicli, Olympia Comiso, Val d’Ippari Vittoria e Vigor Basket Vittoria, in un pomeriggio che vuole essere momento di condivisione e vicinanza tra società, giovani atleti e famiglie.

La gara sarà diretta da Calogero Cappello di Porto Empedocle e Matteo Filesi di Chiaramonte Gulfi. Il match sarà trasmesso in diretta streaming al costo di 3 euro sul sito ufficiale www.virtusragusabasket.it.

