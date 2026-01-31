Il Modica Calcio a caccia della diciassettesima vittoria consecutiva, ospite il Melilli

Modica, 31 Gennaio 2026 – Il Modica Calcio continua i suoi appuntamenti con la storia, contro il Melilli si va alla ricerca della diciassettesima vittoria consecutiva, record regionale.

La banda di mister Raciti è a lavoro per preparare una sfida importante, quella di Domenica 1 Febbraio alle 15 nel fortino “Pietro Scollo”. L’ennesima vittoria porterebbe i rossoblù ad eguagliare il record del Licata per numero di vittorie consecutive in un campionato di Eccellenza siciliana. Il gruppo è al completo, con il ritorno di Cappello dalla squalifica e di Maimone, di nuovo tra i convocati.

La vittoria contro il Rosmarino ha rimesso in carreggiata la rosa di Mattia Pitino e Luca Gugliotta, che adesso punta a chiudere il campionato nel più breve tempo possibile, pronto ad affrontare un periodo di incontri di alto livello contro squadre di alto blasone e altre in grande ripresa.

Tra le formazioni in ripresa c’è proprio il Melilli, prossima avversario di Valença e compagni, che nelle ultime sette uscite ha perso solo in casa del Messana per 3-2 in una gara giocata praticamente alla pari. La formazione allenata da Gaspare Violante è ben costruita e ben messa in campo, con innesti di spessore arrivati nell’ultima finestra di mercato come Lo Giudice e uomini di esperienza come Llama.

Di seguito la lista dei convocati per la sfida contro il Melilli:

Portieri: Romano, Truppo

Difensori: Nicolò Brugaletta, Mollica, Simone Brugaletta, Spadaro, Sangarè, Intzidis.

Centrocampisti: Parisi, Valenca, Incatasciato, Maimone, Sessa, Asero, Alioto, Misseri, Sclafani, Federico, Fravola, Cappello.

Attaccanti: Belluso, Savasta, Torres, Bonanno.

La partita sarà radio trasmessa su RTM e RTMONAIR.IT, con Salvatore Cannata dallo stadio e Luca Basile dagli studi.

