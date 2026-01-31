Autostrada Siracusa–Gela: richiesto consiglio comunale aperto sul lotto Modica–Scicli

Scicli, 31 gennaio 2026 – È stata protocollata nella giornata di ieri la richiesta di convocazione di un consiglio comunale in adunanza aperta da parte dei consiglieri di minoranza Caterina Riccotti, Consuelo Pacetto, Marianna Buscema, Marco Lopes, Felicia Mirabella e Bruno Mirabella, per discutere del reperimento dei fondi necessari alla realizzazione del lotto Modica–Scicli dell’autostrada Siracusa–Gela. Un atto concreto di partecipazione, confronto e trasparenza nei confronti della comunità, per comprendere, insieme agli attori istituzionali direttamente interessati, quale sarà il destino di un’infrastruttura strategica per il territorio, essenziale per migliorare la mobilità, la sicurezza stradale e per sostenere lo sviluppo economico e turistico dell’intero comprensorio ibleo.

Permangono forti incertezze in merito alla disponibilità, all’allocazione e all’effettivo utilizzo dei fondi destinati all’opera, insieme alle preoccupazioni circa le ricadute negative su cittadini, imprese e flussi turistici che queste incertezze stanno causando. Mentre si rileva che questa Amministrazione non è in grado di dare una risposta concreta, la minoranza consiliare ritiene opportuno fare chiarezza sullo stato dell’arte relativo al finanziamento dell’infrastruttura, provando ad individuare azioni e soluzioni condivise tramite il confronto con tutti i livelli istituzionali coinvolti. Infatti, è stata richiesta la partecipazione all’adunanza dei rappresentanti del Governo regionale, dell’assessore regionale competente, della deputazione regionale iblea e delle associazioni di categoria operanti sul territorio, con l’obiettivo di favorire un confronto ampio, trasparente e realmente partecipato con la cittadinanza. È di primaria importanza mantenere alta l’attenzione su un’opera considerata fondamentale per il futuro del territorio e per questo i consiglieri firmatari confidano in una sollecita convocazione del consiglio comunale.

