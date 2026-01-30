Scuderi denuncia: “Insoddisfacente la gestione del Consiglio Comunale di Vittoria”

Vittoria, 30 gennaio 2026 – Il consigliere comunale di Vittoria, Giuseppe Scuderi, esprime profonda insoddisfazione per la gestione del Consiglio comunale, con particolare riferimento al rinvio della seduta prevista ieri sera per la discussione della relazione del sindaco. Scuderi sottolinea come questa decisione, comunicata esclusivamente in aula e senza alcun preavviso ai consiglieri, almeno quelli di opposizione, costituisca una mancanza di rispetto istituzionale, sia nei confronti del Consiglio che dei rappresentanti eletti dalla cittadinanza.

Pur riconoscendo la doverosa solidarietà verso la città di Niscemi, visto che l’amministrazione e la presidenza del civico consesso hanno scelto di recarsi nel paese limitrofo a Vittoria e per questo la seduta è stata rinviata, il consigliere reputa imprescindibile garantire trasparenza e tempestività nelle comunicazioni, affinché il Consiglio possa svolgere il proprio ruolo in modo efficace e nell’interesse collettivo. In segno di protesta e rispetto verso le istituzioni, Scuderi ha annunciato la rinuncia al gettone di presenza relativo alla seduta rinviata.

Rivolgendo un appello all’amministrazione comunale, il consigliere invita a ristabilire corrette prassi di informazione preventiva e a valorizzare il ruolo del Consiglio, a tutela dei cittadini e della democrazia locale. Contestualmente, Scuderi richiama l’attenzione su problematiche irrisolte del territorio, tra cui la situazione di via Ipperia, auspicando interventi concreti e risposte puntuali. “Andate a Niscemi, ed è giusto che lo facciate – conclude Scuderi – ma ricordatevi che sta crollando anche via Ipperia. Non vi presentate in commissione, il sindaco non viene in Consiglio. Insomma, non sappiamo, da opposizione, quale il modus operandi migliore per attivare un confronto politico degno di tal nome”.

Salva