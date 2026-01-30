Domani a Ispica la festa liturgica di Don Bosco con la testimonianza dell’attrice Claudia Koll

Ispica, 30 gennaio 2026 – La comunità di Ispica si prepara a vivere con grande partecipazione le fasi clou dei festeggiamenti in onore di San Giovanni Bosco, figura centrale per la formazione e l’educazione dei giovani. Uno dei momenti culminanti è atteso per domani, sabato 31 gennaio, presso la basilica della Santissima Annunziata, dove la testimonianza dell’attrice Claudia Koll arricchirà una giornata pensata per coinvolgere fedeli, cittadini e in particolare i ragazzi, nel solco della tradizione salesiana. La giornata si aprirà alle 8 con l’apertura della basilica, lo sparo di colpi a cannone e il festoso scampanio. Alle 10 l’esposizione del Santissimo Sacramento e l’adorazione eucaristica. Alle 11 “Contemplare l’Eucaristia con lo sguardo di Don Bosco”, momento di preghiera davanti al Santissimo Sacramento, mentre a mezzogiorno ci sarà la recita dell’Angelus e la benedizione eucaristica. Nel pomeriggio, alle 15, l’accoglienza dei ragazzi all’insegna dell’appuntamento denominato “Tu si que..sales”. Sarà un pomeriggio di animazione e di oratorio con tutti i ragazzi della catechesi vicariale a cui farà seguito la tradizionale “merenda salesiana” con panini e mortadella, momento di condivisione e fraternità che richiama il messaggio di inclusione e attenzione ai più piccoli lasciato da Don Bosco.

Alle 18,30 avrà luogo la solenne celebrazione liturgica presieduta dal parroco, il sacerdote Manlio Savarino, animata dal coro Jubilate Deo con la partecipazione dell’associazione cattolica Don Bosco e dei ragazzi dell’Acr. Alle ore 19,30 il pubblico potrà ascoltare la testimonianza di Claudia Koll, attrice e donna di fede, che racconterà il suo percorso di conversione e l’attualità del messaggio di Don Bosco per le nuove generazioni. La presenza di una figura così significativa sottolinea il valore universale della spiritualità salesiana e rappresenta una preziosa occasione di riflessione per tutta la comunità. I festeggiamenti di quest’anno, tra l’altro, si inseriscono in un percorso già avviato nei giorni scorsi con l’incontro “Don Bosco: presenza politica e sociale”, che ha visto la partecipazione di educatori, amministratori e cittadini. L’iniziativa ha messo in luce l’impatto concreto del carisma salesiano nel tessuto sociale ispicese, capace di ispirare azioni di solidarietà, cittadinanza attiva e attenzione ai più fragili. Particolarmente significativa, in occasione della presenza di don Giovanni D’Andrea, direttore dell’istituto salesiano Sacro Cuore Barriera di Catania e del prof. Michelangelo Lorefice, docente di Filosofia e Storia al liceo G. Curcio di Ispica, è stata la presentazione di alcuni documenti storici inediti che testimoniano la presenza salesiana a Ispica a metà Novecento, dal 1945 al 1951. Questi materiali, custoditi nell’archivio generale salesiano e qualche anno fa trasmessi alla basilica dell’Annunziata su richiesta del parroco, raccontano l’evoluzione di una comunità che ha saputo farsi interprete dei bisogni educativi, culturali e spirituali del territorio, diventando punto di riferimento per intere generazioni. Presentato anche un documento con la firma autografa di Don Bosco che dimostra come già nel 1880, il parroco prevosto della basilica Ss. Annunziata, canonico Corrado Vaccaro, fosse annoverato tra i cooperatori salesiani. Anche se poi i salesiani, nel 1951, andarono via, perché non sostenuti dalla nobiltà dell’epoca, lasciarono una impronta fortissima in quanto arrivarono personalità di primo piano del mondo salesiano che rivoluzionarono la città. In un momento storico in cui la memoria condivisa è più che mai necessaria, la festa di San Giovanni Bosco rappresenta per Ispica e per tutta la comunità un’occasione preziosa per rinsaldare il senso di appartenenza, perpetuare i valori salesiani e offrire ai giovani nuovi orizzonti di speranza.

