Ragusa

Avvicendamento al vertice del Comando dei Vigili del Fuoco di Ragusa

Ragusa, 30 gennaio 2026 – Il prossimo 31 gennaio, presso la sede del Comando dei Vigili del Fuoco di Ragusa, avrà luogo la cerimonia di avvicendamento al vertice del Comando. L’ingegnere Augusto Alessio Fonti, che ha diretto il Comando di Ragusa dal 1° ottobre 2024, lascerà l’incarico per assumere la direzione del Comando dei Vigili del Fuoco di Enna, proseguendo così il proprio percorso professionale all’interno del Corpo Nazionale. A subentrargli sarà l’ingegnere Fabrizio Pirillo, in servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dal 2006. Nel corso della sua carriera ha prestato servizio presso la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Calabria e ha svolto le funzioni vicarie presso il Comando di Cosenza. Nominato primo dirigente lo scorso agosto, l’ing. Pirillo è stato assegnato alla direzione del Comando dei Vigili del Fuoco di Ragusa con decorrenza dal 2 febbraio 2026. Il passaggio di consegne segna un momento significativo per il Comando ibleo, chiamato a proseguire il proprio impegno al servizio della sicurezza del territorio sotto una nuova guida.

