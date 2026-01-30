  • 30 Gennaio 2026 -
Politica | Ragusa

DMO Enjoy Barocco. Ragusa, Riunione tecnica di approfondimento

Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 30 gennaio 2026 – A seguito dell’incontro di presentazione della DMO Enjoy Barocco, si è svolta una riunione tecnica di approfondimento finalizzata a definire assetti, strumenti e passaggi operativi per la costituzione della nuova Destination Management Organization del Sud-Est siciliano.

È stata analizzata una bozza di convenzione, con particolare riferimento agli aspetti che necessitano di indirizzo politico.

È stato evidenziato il ruolo centrale dei Comuni, chiamati ad allineare i propri atti di programmazione — a partire da DUP, bilanci e PIAO — introducendo un obiettivo strategico comune: rafforzare la competitività turistica del territorio attraverso una governance stabile e partecipata.

Si è inoltre discusso del possibile modello di governance della DMO.

Il passo successivo sarà la convocazione di un’Assemblea dei Sindaci, con la partecipazione dei primi cittadini e degli assessori al ramo, per un confronto diretto e decisionale su un progetto che punta a valorizzare in modo unitario e competitivo l’identità turistica della provincia.

“Vogliamo che sia un percorso condiviso, fondato sulla collaborazione istituzionale e pubblico-privata, per dare al territorio una governance turistica all’altezza delle sue potenzialità”, dichiara la Presidente Maria Rita Schembari confermando l’impegno dell’Ente provinciale di destinare 250 mila euro per l’avvio della DMO Enjoy Barocco.

