Comiso tende la mano a Niscemi: la proposta solidale di Salvo Liuzzo

Comiso, 30 gennaio 2026 – «La situazione che sta vivendo il paese di Niscemi è drammatica e ci richiama tutti, come cittadini e amministratori, al dovere della solidarietà» dichiara Salvo Liuzzo, coordinatore regionale del Pld e consigliere comunale di Coraggio Comiso. «In momenti come questi, il valore dell’unione si trasforma in forza concreta: per questo, ho proposto al presidente del consiglio comunale di Comiso e ai miei colleghi di aula di rinunciare, in occasione della prossima seduta, al gettone di presenza – una piccola cifra, ma dal grande significato – per destinarla agli sfollati di Niscemi».

«Credo che questo gesto, se adottato da Comiso, possa essere d’ispirazione anche per altri comuni della nostra provincia. Così, insieme, potremmo raggiungere una somma importante da devolvere a chi oggi ha perso tutto. La solidarietà è il cemento che tiene unite le nostre comunità: sono certo che i colleghi aderiranno con entusiasmo, dimostrando che la politica locale può essere esempio di generosità e attenzione verso chi soffre» aggiunge Liuzzo, sottolineando la nobiltà dell’iniziativa e l’importanza di agire senza indugi.

«Diamo una mano agli amici niscemesi – conclude il consigliere – perché aiutare chi è in difficoltà è il vero dovere di chi amministra e vive il territorio. Un piccolo gesto può diventare grande se condiviso: questa è la forza della nostra gente».

Salva