Ragusa, Enduro: i campioni e gli antenati si raccontano

Ragusa, 29 gennaio 2026 – Sabato 31 gennaio, nell’ambito del terzo raduno nazionale degli “Antenati Artigliati” di Enduro che avrà luogo a Ragusa nel prossimo weekend, all’Auditorium San Vincenzo Ferreri si terrà una serata di approfondimento dedicata al mondo dello sport motociclistico, con la partecipazione di protagonisti storici e contemporanei di livello internazionale della disciplina. La serata è organizzata da un gruppo di appassionati ragusani del settore insieme al Moto Club Scicli e rientra nel programma del primo semestre di eventi sportivi promossi dal Comune di Ragusa. Media partner la testata online nazionale soloenduro.it.

L’iniziativa vedrà la partecipazione di campioni mondiali del presente e del passato, insieme a testimoni storici dell’off road a due ruote, che offriranno al pubblico un racconto diretto dell’evoluzione della disciplina attraverso esperienze e percorsi sportivi. Un momento di valorizzazione culturale e sportiva, volto a preservare la memoria storica dell’enduro e a promuovere la cultura del motociclismo.

L’evento inizierà alle 18.00. Dopo i saluti del Sindaco Peppe Cassì e dell’assessore allo sport Simone Digrandi, Il talk prenderà il via con Max Segale, speaker ufficiale di SoloEnduro.it: racconti e testimonianze dei Campioni Mondiali, Europei e Nazionali presenti alla serata.

Il legame tra Ragusa e l’enduro affonda le proprie radici nel tempo. Se per anni numerosi piloti iblei si sono distinti sia nella partecipazione alle competizioni sia nell’organizzazione degli eventi, negli ultimi anni, come più volte raccontato, la città e il territorio circostante sono diventati un punto di riferimento per gli allenamenti dei team mondiali, grazie alla qualità dei terreni e all’ospitalità garantita da antenati e appassionati locali. Anche quest’anno le prossime settimane saranno caratterizzate dalla loro presenza. Sono già arrivati il Team Triumph Zanardo, guidato da Franco Mayr, a breve sono attesi, come negli anni precedenti, anche il Team Honda RedMoto e il Team CH Sherco del patron Fabrizio Azzalin. È inoltre in attesa di conferma la presenza del Team TM Boano, già ospite del territorio nel 2025.

