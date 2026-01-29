MODICA, 29 Gennaio 2026 – Un sopralluogo operativo e concreto che segna un passaggio decisivo verso la conclusione di un’importante opera di rigenerazione urbana. Nei giorni scorsi, l’Amministrazione comunale ha visitato il cantiere dell’ex mercato ortofrutticolo di Viale Medaglie d’Oro, un intervento da circa 800 mila euro finanziato con fondi PNRR, destinato a trasformare un’area da tempo fatiscente in un nuovo polmone verde dedicato alle famiglie, allo sport e alla socialità.
Al sopralluogo hanno preso parte il sindaco Maria Monisteri, l’assessore ai Lavori Pubblici Antonio Drago, il dirigente del settore tecnico Fabio Bellaera, il consigliere comunale Corrado Roccasalvo, insieme alla direzione lavori e ai rappresentanti dell’impresa esecutrice.
Traguardo vicino: rispetto della scadenza PNRR
Il momento di verifica ha restituito un quadro rassicurante: i lavori sono ormai alle battute finali e procedono nel pieno rispetto della milestone del 31 marzo, termine perentorio fissato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
“In questa fase — ha evidenziato l’assessore Drago — si stanno ultimando le rifiniture interne dei locali. Non appena le condizioni meteo lo consentiranno, si procederà all’installazione delle pavimentazioni per le aree gioco e per il campo da basket, oltre alla messa a dimora degli ultimi alberi che completeranno il disegno del nuovo spazio verde.”
- 29 Gennaio 2026 -
4 commenti su “PNRR, sopralluogo al cantiere dell’ex mercato ortofrutticolo a Modica: verso il completamento il nuovo parco urbano”
Una grandissima cagata come “La corazzata Potëmkin” di fantozziana memoria. Una volta che finirà la farsa della guardia armata sarà centro nevralgico del commercio della neve bianca o dell’erba secca.
Nella sostanza manca poco al completo dell’opera per il nuovo presidio dell’Islam. Fra non molto nel “nuovo polmone verde” sentiremo levare a gran voce il muezzin per allietare gli “islamesi” modicani. Quelli che ci pagano le pensioni.
Vedrete che fine farà la resilienza del decantato PNRR.
Ci vorrebbe un guardiano a presidio del parchetto quando è aperto .
Il parchetto villa Silla molto importante per la zona dove è collogato , zona popolosa e popolare con tanti bambini ,
Ebbene è sempre abbandonato all’incuria, la sera è senza luce , senza servizi ,perché i vandali li scassano sempre .
Si spendono 800mila euro per un nuovo parchetto decentrato , inutile come si vedrà,
Ma non si riesce a spendere qualche soldo per la manutenzione della villetta Silla .
Misteri degli assessori comunali .
Spinello lei ha perfettamente ragione, le propongo di fare un referendum per far sì che diventi luogo di aggregazione di russi, filo-Putiniani e razzisti associati che cantino l’inno Russo alla Toto Cutugno.