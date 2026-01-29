Siracusa, gregge decimato dall’alluvione: decine di pecore morte dopo il ciclone Harry

Siracusa, 29 gennaio 2026 – A distanza di una settimana dal passaggio del ciclone Harry, emergono le drammatiche conseguenze dell’alluvione che ha colpito il territorio siracusano. Un intero gregge di pecore è stato decimato a causa dell’allagamento di un ovile: decine di animali sono morti e le loro carcasse sono state rinvenute ammassate in un terreno nei pressi della fonte Ciane. Nei giorni dell’emergenza, le squadre dei vigili del fuoco erano intervenute tempestivamente per salvare il gregge rimasto intrappolato all’interno del recinto che si stava rapidamente riempiendo d’acqua. Grazie all’operazione di soccorso, molte pecore sono state tratte in salvo, ma per altre non c’è stato nulla da fare. Il ritrovamento delle carcasse ha provocato la diffusione di un forte olezzo nauseabondo nell’area circostante, suscitando la preoccupazione di residenti e autorità locali. Si temono infatti possibili ripercussioni sulle condizioni igienico-sanitarie della zona, già messa a dura prova dagli eventi alluvionali. Sul posto potrebbero essere attivati interventi di bonifica e smaltimento delle carcasse, mentre resta alta l’attenzione sulle conseguenze ambientali e sanitarie causate dall’ondata di maltempo che ha colpito duramente il territorio.

