Addio ai registri polverosi, Vittoria entra nell’era dello Stato Civile digitale

Vittoria, 28 gennaio 2026 -“C’è un momento in cui anche la burocrazia cambia volto. E per il Comune di Vittoria quel momento ha una data precisa: 27 gennaio 2026. Da oggi, la penna e i registri cartacei lasciano spazio al digitale. Con la formazione del primo atto in modalità informatica, l’Ente è ufficialmente entrato nell’ANSC – Archivio Nazionale informatizzato dei registri dello Stato Civile, la piattaforma nazionale che segna il passaggio definitivo alla digitalizzazione completa dello Stato Civile.

Si tratta di una svolta storica: tutti gli atti che raccontano la vita di ogni cittadino — dalla nascita al matrimonio, dall’unione civile alla morte — saranno da oggi formati e conservati esclusivamente in formato digitale, con pieno valore legale. L’ANSC, piattaforma centralizzata del Ministero dell’Interno e del Dipartimento per la Trasformazione Digitale, sostituisce definitivamente i registri cartacei e consente anche l’emissione di certificati digitali validi a tutti gli effetti di legge.

Il sistema, istituito dal Ministero dell’Interno di concerto con il Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale e con il Ministro per la Pubblica Amministrazione, permette una gestione più semplice, rapida ed efficiente dei servizi demografici, garantendo anche l’aggiornamento in tempo reale della scheda individuale di ogni cittadino. Un passo concreto verso una Pubblica Amministrazione più moderna, più vicina ai cittadini e più rispettosa del loro tempo.

Il subentro del Comune di Vittoria in ANSC è stato possibile grazie ai fondi del PNRR – Misura Transizione Digitale, attraverso un progetto dedicato con una dotazione finanziaria pari a 16.274,80 euro.

“Un ringraziamento particolare va agli Ufficiali di Stato Civile di Vittoria e Scoglitti, che hanno accompagnato con professionalità e competenza questo importante percorso di innovazione, sotto il coordinamento della Dirigente della Direzione Servizi Demografici e della Funzionaria di Elevata Qualificazione. – Dichiara l’assessore ai Servizi Demografici, Giuseppe Fiorellini-. Fondamentale anche il supporto tecnico della GPI S.p.A., la ditta che ha affiancato il Comune nella realizzazione del sistema e nel delicato passaggio dalla gestione cartacea a quella completamente digitale”.

Con questo traguardo, il Comune di Vittoria compie un passo decisivo verso la piena modernizzazione dei servizi, lasciandosi alle spalle archivi, faldoni e timbri, per entrare definitivamente nell’era della cittadinanza digitale.

Soddisfazione è stata espressa anche dal Sindaco Francesco Aiello:

“Con l’ingresso in ANSC compiamo un passo concreto verso una pubblica amministrazione più moderna ed efficiente. È una piccola grande rivoluzione che semplifica la vita ai cittadini e migliora il lavoro degli uffici, rendendo il Comune di Vittoria pienamente allineato agli standard nazionali di innovazione digitale”.

