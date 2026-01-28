Emergenza ciclone e frane: Giorgia Meloni vola a Niscemi. “Provvedimento ad hoc per chi ha perso la casa”

NISCEMI, 27 Gennaio 2026 – Un sopralluogo tecnico, operativo e privo di cerimoniali. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è atterrata in elicottero a Niscemi per guardare negli occhi il disastro provocato dal movimento franoso che sta minacciando il cuore della città. Un segnale di vicinanza dello Stato che si inserisce in una mobilitazione generale che vede la Regione Siciliana e i sindaci del territorio, da Niscemi a Modica, impegnati in una corsa contro il tempo.

Accolta dal sindaco Massimiliano Conti, la Premier ha sorvolato le aree colpite per valutare l’entità del dissesto prima di chiudersi in un vertice tecnico in Comune con la Protezione Civile.

“La Presidente non ha voluto conferenze stampa, ma dati, foto e documenti – ha riferito il sindaco Conti – Ha chiesto tempi certi per le scuole e misure rapide per restituire dignità a chi oggi non ha più un tetto.”

Il Governo si è impegnato a varare un provvedimento specifico per Niscemi, focalizzandosi non solo sulle abitazioni ma anche sul ripristino della viabilità agricola, vitale per l’economia locale, ancora ferita dal passaggio del ciclone Harry.

Mentre la Premier verificava i danni sul campo, l’Assemblea Regionale Siciliana ha blindato un pacchetto di aiuti da 120 milioni di euro. Una manovra che l’onorevole Ignazio Abbate definisce fondamentale ma “monca” se non accompagnata da una moratoria fiscale.

Il rischio sottolineato da Abbate è la “beffa del DURC”: le imprese agricole e balneari, distrutte dal maltempo, rischiano di risultare inadempienti verso lo Stato entro il 16 febbraio, perdendo così il diritto ai ristori. La richiesta a Roma è chiara: sospensione di tasse e mutui per tutto il 2026.

Spostandosi sulla fascia costiera, anche il Sindaco di Modica, Maria Monisteri Caschetto, ha alzato la voce a difesa del comparto turistico. Plaudendo alla proposta dell’assessore regionale Giusi Savarino, il Sindaco ha confermato l’appoggio alla misura che prevede l’esenzione degli oneri delle concessioni per il 2026.

L’ombra che preoccupa i sindaci è quella del passato. “Nel 1997 gli interventi richiesero anni,” ha ricordato Conti a Niscemi. Oggi, tra la promessa di un decreto “ad hoc” del Governo Meloni e i fondi regionali, la Sicilia chiede una sola cosa: semplificazione burocratica. Che si tratti di ricostruire un muro di cinta a Niscemi o di riaprire un lido a Marina di Modica, la parola d’ordine deve essere velocità.

foto Franco Assenza

