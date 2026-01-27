Presentazione del masterplan per la rigenerazione urbana del centro storico di Ragusa

Ragusa, 27 gennaio 2026 – Si terrà giovedì 29 gennaio, dalle 18.30 alle 20.30 circa al Centro Culturale Commerciale “Mimì Arezzo” di via Giacomo Matteotti 61, la presentazione, aperta alla città, del Masterplan e Linee guida per la rigenerazione del centro storico redatto da Ancsa, l’Associazione Nazionale Centri Storico-Artistici.

“Lo studio, l’ascolto, l’osservazione puntuale di fenomeni che tutti conosciamo a grandi linee ma che solo se osservati nel dettaglio mostrano l’intreccio di cause che li generano.

Con la presentazione di Masterplan e Linee guida per la rigenerazione urbana e la rivitalizzazione sociale del centro storico di Ragusa”, redatti con il sostegno di docenti universitari provenienti da diversi atenei italiani – dichiara l’assessore al Centro Storico, Giovanni Gurrieri – si conclude la prima fase di questo grande lavoro. Un percorso avviato nel 2024 e fatto di centinaia di interlocuzioni e di atti come l’incentivazione alla residenzialità, il recupero di luoghi sotto utilizzati, il controllo del territorio e le iniziative culturali.

La fase successiva non sarà l’operatività (che è già in atto seguendo lo svolgimento del Masterplan in maniera coerente) ma la consapevolezza della cittadinanza, protagonista cosciente e partecipe di un’unica strategia.

Non tentativi, non esperimenti, ma una visione chiara di tutti gli ambiti che possono contribuire sinergicamente a rigenerare il cuore della città.

La partecipazione a questo momento di presentazione è già un segnale di attenzione

