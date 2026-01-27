  • 27 Gennaio 2026 -
Attualità | Ragusa

Inizia il percorso di Ragusa Città del Formaggio 2026

Ragusa, 27 gennaio 2026 – Comincia ufficialmente venerdì 30 gennaio dall’Auditorium San Vincenzo Ferreri il percorso di Città del Formaggio 2026 di Ragusa. Appuntamento alle ore 11.00 con la cerimonia di inaugurazione alla presenza dei rappresentanti del territorio, dei referenti dell’Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggi (Onaf), dei sindaci e degli amministratori delle città del formaggio degli anni precedenti e degli esponenti della filiera produttiva del nostro territorio. Sarà un momento di convivialità e di confronto, per promuovere l’eccellenza casearia del nostro territorio e fare rete con altri centri siciliani.

“E’ il primo passo – dichiara Catia Pasta, assessora allo Sviluppo economico – di un percorso di valorizzazione che vogliamo declinare al plurale. Sono tanti infatti i fattori di questo riconoscimento: i nostri prodotti simbolo, gli operatori di tutta la filiera, la qualità del territorio e la sua sostenibilità, una storia secolare che fa parte della nostra cultura al punto da diventare identitaria. Per questo sono tante anche le figure e gli organismi da ringraziare: dall’Onaf al Corfilac, dal Diprosilac al Distretto Produttivo Siciliano Lattiero-Caseario, passando per tutte le aziende, spesso a trazione familiare, che sono protagoniste dello sviluppo caseario di Ragusa e di tutto il territorio ibleo. L’obiettivo, però, è ancora più grande. Il recente riconoscimento della cucina italiana come patrimonio dell’umanità UNESCO ci insegna che non è mai questione di un singolo prodotto o segmento, ma della commistione di saperi e di sapori. Per questo tutti i consorzi e i produttori delle nostre tipicità, dal pane all’olio al vino al miele, per fare solo alcuni esempi, sono e saranno attori fondamentali di questo percorso. Fin da ora voglio quindi ringraziare: Monti Iblei Consorzio di tutela dell’olio extravergine d’oliva, Consorzio di tutela Vino Cerasuolo di Vittoria DOCG, Strada del Vino Cerasuolo di Vittoria e Comitato Promotore per il riconoscimento del marchio Dop Pane a Pasta dura degli Iblei.”

