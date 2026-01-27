Assunzione unità di personale a Monterosso Almo. La Minoranza chiede consiglio comunale urgente

Monterosso Almo, 27 gennaio 2026 – Non si spengono le polemiche in merito alla determinazione dirigenziale n. 880 del Responsabile dell’Area Servizi Sociali pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Monterosso Almo il 30 dicembre 2025 e avente quale oggetto l’affidamento di un servizio finalizzato all’assunzione di n. 4 unità di personale tramite agenzia interinale. I Consiglieri Comunali di minoranza Giovanni Barresi del Pd, Fabiano Esposito e Milena Sammatrice dell’ Mpa il 26 gennaio scorso hanno indirizzato al Sindaco del Comune di Monterosso Almo, al Presidente del Consiglio Comunale ed ai Consiglieri Comunali una interrogazione consiliare con richiesta scritta e richiesta di convocazione urgente del Consiglio Comunale ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari. Ricorso a contratti di somministrazione di lavoro bell’ambito dei Servizi Sociali. Nell’interrogazione consiliare, dopo avere riportato i fatti e le circostanze, i consiglieri di minoranza INTERROGANO

il Sindaco e la Giunta comunale per sapere :

– quali siano le ragioni che hanno condotto alla pubblicazione della determinazione

dirigenziale n. 880 in data 30 dicembre 2025;

– quali siano le ragioni che hanno condotto alla pubblicazione della determinazione

dirigenziale n. 22 in data 19 Gennaio 2026 senza giustificati e inderogabili motivi di

urgenza, dopo aver già svolto il servizio;

– perché tale affidamento non risulta preceduto da adeguata pubblicizzazione né da avviso

pubblico, in palese contrasto con i principi di trasparenza, imparzialità e parità di

accesso di cui all’art. 97 della Costituzione e agli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 165/2001

(Testo Unico sul Pubblico Impiego);

– quali modalità di pubblicizzazione dirette o indirette siano state adottate per garantire la

massima diffusione alla richiesta di n. 4 unità da assumere a tempo determinato e delle

procedure di selezione; e perché non state pubblicate nel sito del comune (pubblicare

integralmente sul proprio sito istituzionale gli atti relativi alla selezione, ai sensi dell’art.

23 del D.Lgs. n. 33/2013;

– se il ricorso alla somministrazione di lavoro fosse previsto nel vigente Piano Triennale dei

Fabbisogni di Personale e nel Piano della performance;

– se siano state verificate e garantite le condizioni di assenza di conflitti di interesse diretti o

indiretti (art.16 d.lgs 36/2023);

– se siano state verificate e garantite le condizioni di assenza di danni erariali in caso di uso

improprio di fondi pubblici (art. 1, L. n. 20/1994);

– se l’Amministrazione ritenga che le modalità e le tempistiche adottate siano pienamente

conformi ai principi di trasparenza imparzialità e buon andamento dell’azione

amministrativa.

CHIEDONO quindi

– risposta scritta nei termini previsti dal Regolamento del Consiglio Comunale;

– la convocazione urgente del Consiglio Comunale di Monterosso Almo affinché su una questione di così elevata rilevanza politica amministrativa e istituzionale si apra un

confronto pubblico al fine di confermare al Consiglio il ruolo di indirizzo e controllo che gli

compete e ai cittadini il diritto di conoscere e comprendere le scelte dell’Amministrazione.

Interpellato il sindaco Salvatore Pagano su questa scottante questione in un suo lungo comunicato ha ribadito: “ Ma noi abbiamo seguito tutte le procedure di legge garantendo tutti i diritti di legge previsti a garanzia dei partecipanti . Poi capisco – continua il primo cittadino Pagano – l’amarezza di chi non è selezionato , ci può stare, ma quello che non è concepibile è che c’è sempre qualche forza politica che insinua dubbi a fini di strumentalizzazioni della lotta politica”.

