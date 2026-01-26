  • 26 Gennaio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 26 Gennaio 2026 -
Ragusa | Sindacale

Prime risposte da Comiso dopo il percorso di confronto avviato La Cna Pensionati: “Ora attendiamo gli altri Comuni”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 26 gennaio 2026 – La Cna Pensionati territoriale di Ragusa, rappresentata dal presidente Giuseppe Distefano e dal segretario Giovanni Brancati, accoglie favorevolmente la decisione della sindaca di Comiso di fare propria in modo rapido la proposta avanzata nell’incontro del 7 gennaio scorso, istituendo una specifica delega assessoriale dedicata alle Politiche per la Terza età. Un segnale concreto di attenzione verso una fascia di popolazione che merita ascolto e risposte.
La Cna Pensionati prende atto positivamente anche del fatto che il primo compito assegnato all’assessore delegato è stato quello di convocare un tavolo di confronto sulle problematiche che riguardano gli anziani. “Tuttavia – sottolinea il presidente Distefano – ribadiamo la richiesta che tale tavolo sia finalizzato alla creazione di una vera e propria Consulta comunale per la Terza età, dotata di un regolamento approvato dal Consiglio comunale: uno strumento che conferirebbe carattere ufficiale e istituzionale alla rappresentanza degli anziani, andando oltre un semplice organismo consultivo informale”.
Distefano e Brancati sottolineano inoltre come sia ovviamente incoraggiante che il Comune di Comiso abbia già dato seguito alle istanze della categoria. “Ora – sostiene il segretario Brancati – auspichiamo che anche gli altri Comuni iblei, i cui sindaci sono stati incontrati nelle scorse settimane esprimendo parere favorevole, possano adottare al più presto misure analoghe”. In questo percorso di confronto, la Cna Pensionati ha già avuto modo di incontrare lo scorso venerdì pomeriggio le assessore del Comune di Ragusa Elvira Adamo e Catia Pasta, con le quali si è approfondita la tematica in vista delle determinazioni dell’amministrazione comunale di Ragusa.
Nei prossimi giorni sono previsti ulteriori incontri e approfondimenti anche negli altri Comuni della provincia, a partire da quello di Vittoria. “Siamo convinti – concludono Distefano e Brancati – che solo attraverso il dialogo costruttivo e strumenti partecipativi concreti come la Consulta si possano dare risposte adeguate alle esigenze della popolazione anziana, valorizzando il loro ruolo attivo all’interno della comunità”.

© Riproduzione riservata
589687

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube