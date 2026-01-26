Assunzione di 4 unità al Comune di Monterosso Almo: il PD chiede trasparenza e rispetto delle regole

Monterosso Almo, 26 gennaio 2026 – Il Circolo del Partito Democratico di Monterosso Almo esprime forte preoccupazione per quanto avvenuto in merito alla determina dirigenziale pubblicata il 30 dicembre 2025 sul sito istituzionale del Comune, con la quale si dispone l’affidamento di un servizio finalizzato all’assunzione di n. 4 unità di personale.

La data di pubblicazione dell’atto appare quantomeno anomala e politicamente inopportuna. Parliamo, infatti, della vigilia di Capodanno, nel pieno delle festività natalizie e a ridosso dell’Epifania: un periodo notoriamente caratterizzato da una minore attenzione pubblica e da oggettive difficoltà, per cittadini e potenziali interessati, nel reperire informazioni e attivarsi tempestivamente.

Dalla determina non emergono elementi chiari e puntuali in merito alla tempistica delle procedure di selezione, alle modalità di pubblicizzazione degli eventuali avvisi, né alle garanzie adottate per assicurare una reale parità di accesso a tutti i soggetti potenzialmente interessati.

È inoltre opportuno ricordare che proprio il 30 dicembre si è svolto un Consiglio comunale, nel corso del quale non è stata fornita alcuna comunicazione né al civico consesso né all’assemblea cittadina su una procedura così rilevante per l’ente e per la comunità.

Non risulta, ad oggi, che siano stati predisposti e adeguatamente diffusi avvisi pubblici chiari, completi e tempestivi, tali da consentire a tutti i cittadini di essere informati e, se in possesso dei requisiti, di partecipare alle selezioni.

Alla luce di questi elementi, il Partito Democratico di Monterosso Almo ritiene quanto accaduto un fatto grave sotto il profilo politico, istituzionale e morale. I tempi ristretti di pubblicazione dell’atto in un periodo festivo, uniti all’assenza di informazioni trasparenti, alimentano il sospetto che non sia stato garantito il pieno rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

Pratiche di questo tipo rischiano di minare profondamente la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e di compromettere la credibilità del Comune e di chi lo amministra. Per queste ragioni, chiediamo con forza chiarezza, trasparenza e il rispetto rigoroso delle regole, a tutela dell’interesse pubblico e dei diritti di tutti i cittadini.

