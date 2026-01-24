Vittoria. Osservatorio permanente su ordine pubblico per la città, la proposta del Consigliere Pelligra

Vittoria, 24 gennaio 2026 – Nel corso della seduta consiliare di giovedì sera, anche il consigliere comunale di Forza Italia a Vittoria, Biagio Pelligra, è intervenuto sul tema dell’ordine e della sicurezza pubblica, sottolineando la necessità di un approccio integrato e condiviso che coinvolga tutte le istituzioni e la comunità locale per cercare di sanare le problematiche connesse.

Pelligra ha rimarcato come la questione della sicurezza non possa essere affrontata in modo superficiale o retorico, limitandosi a chiedere semplicemente un aumento delle forze dell’ordine o l’intervento dell’esercito. «Serve un lavoro congiunto e capillare – ha dichiarato il consigliere – che veda protagonisti la Prefettura, il questore, gli organi di polizia, il sindaco e soprattutto i cittadini. Solo così si può garantire il rispetto delle regole – dal codice della strada alle norme urbanistiche – e restituire fiducia e serenità alla comunità».

Durante il suo intervento, Pelligra ha ricordato l’operazione interforze del 13 novembre scorso in centro storico, con la presenza della polizia municipale, della Guardia di Finanza, dei carabinieri e del Commissariato di Vittoria, come esempio virtuoso di collaborazione istituzionale. «Quella operazione ha mandato un segnale forte da parte dello Stato e dell’amministrazione comunale, mostrando che è possibile arginare fenomeni di irregolarità e microcriminalità. Tuttavia, è necessario dare continuità a queste azioni e non lasciare che restino episodi isolati», ha aggiunto Pelligra.

Il consigliere ha concluso auspicando la creazione di un osservatorio permanente sull’ordine pubblico e rinnovando l’appello a tutte le forze politiche e sociali della città affinché lavorino insieme per rendere Vittoria un luogo più sicuro e rispettoso della legalità. «La sicurezza non è solo presenza di forze dell’ordine, ma cultura della regola e rispetto reciproco. Solo così possiamo sconfiggere malaffare e criminalità organizzata», ha dichiarato.

