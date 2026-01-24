Sanità Ragusa: “Se la burocrazia ignora la diagnosi. Il caso del “bluff” sulle liste d’attesa”

RAGUSA, 24 Gennaio 2026 – Quando la burocrazia ignora la gravità clinica, il diritto alla salute diventa un miraggio. È il cuore della denuncia di Rosario Gugliotta, presidente del Comitato Civico “Articolo 32”, che riporta il caso emblematico del signor D.P., un cittadino alle prese con una patologia che coinvolge fegato e milza e che necessita di accertamenti rapidi per evitare conseguenze severe.

Il 23 gennaio scorso, il medico curante, ravvisando un quadro clinico preoccupante, ha prescritto un’ecografia dell’addome. Sulla ricetta il medico non ha lasciato spazio a dubbi: tempo di attesa massimo di 10 giorni, coerentemente con il quesito diagnostico.

Tuttavia, allo sportello dell’azienda sanitaria, la realtà si è scontrata con il “muro” delle liste d’attesa. Nonostante l’indicazione medica, la prestazione è stata calendarizzata per il 31 agosto 2026. Sette mesi di attesa per un esame definito urgente.

«È evidente che le prenotazioni vengono gestite secondo un mero ordine burocratico di arrivo», attacca Gugliotta, «ignorando totalmente le motivazioni cliniche indicate dai medici. È tollerabile tanta sciatteria organizzativa ai vertici del servizio?»

Il Presidente di Articolo 32 non risparmia critiche durissime alla “triade” che gestisce l’azienda sanitaria, definendo le dichiarazioni trionfalistiche sulla riduzione delle liste d’attesa come semplici operazioni di marketing politico.

«Mentre si sbandierano successi, la realtà parla di sprechi, prebende e assunzioni che sembrano rispondere più a logiche di parentela o fedeltà che di merito», prosegue Gugliotta. «Possibile che questi ‘supermanager’ non riescano a dedicare attenzione agli utenti in attesa di indagini strumentali vitali?»

Oltre alla critica, il Comitato lancia una proposta per superare l’impasse agli sportelli: coinvolgere personale medico in pensione capace di leggere e interpretare correttamente le ricette, fornendo istruzioni precise agli impiegati amministrativi per dare priorità ai casi clinici seri.

«Anche se nominati per fedeltà politica», conclude Gugliotta, «questi dirigenti mostrino un briciolo di interesse per le procedure organizzative. La salute dei cittadini non può essere sacrificata sull’altare dell’inefficienza».

Salva