Pozzallo, cocaina “sottovuoto” sotto la sella dello scooter: arrestato 25enne

POZZALLO, 24 Gennaio 2026 – Un kit completo per lo spaccio professionale, con tanto di macchina per il sottovuoto e dosi già sigillate. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modica hanno tratto in arresto un giovane pozzallese di 25 anni, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’operazione è scattata nell’ambito dei consueti servizi di contrasto al traffico di droga disposti dal Comando Provinciale di Ragusa. Durante un controllo di routine, il giovane ha manifestato un atteggiamento insolitamente agitato e nervoso, particolare che ha spinto i militari ad approfondire gli accertamenti con una perquisizione domiciliare estesa anche alle pertinenze dell’abitazione.

L’intuizione dei Carabinieri si è rivelata corretta. Nascosti sotto la sella del suo motorino, i militari hanno rinvenuto circa 50 grammi di cocaina. La droga non era conservata in modo rudimentale: era già suddivisa in piccole porzioni, sigillate singolarmente in buste sottovuoto per preservarne la qualità e facilitarne l’occultamento e la vendita.

Le operazioni di ricerca all’interno della casa hanno permesso di completare il quadro probatorio. Nei ripiani della cucina, i Carabinieri hanno sequestrato un bilancino di precisione per la pesatura delle dosi e una macchina per il confezionamento sottovuoto, utilizzata per sigillare gli involucri trovati nello scooter.

Il 25enne è stato arrestato in flagranza di reato. Dopo l’udienza di convalida davanti all’Autorità Giudiziaria iblea, per il giovane è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari. Come previsto dalla legge, le ipotesi accusatorie dovranno ora essere vagliate nel corso del contraddittorio tra le parti durante il processo.

