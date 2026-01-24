  • 24 Gennaio 2026 -
  
Politica regionale | Ragusa

Siracusa–Gela, Dipasquale (PD ARS): “Nessun silenzio da parte nostra, il governo regionale deve dare risposte”

Palermo, 24 gennaio 2026 – “Non esiste alcun silenzio, da parte nostra, sulla Siracusa–Gela e in particolare sul tratto fino a Modica”. Lo afferma l’on. Nello Dipasquale, deputato regionale del Partito Democratico all’Assemblea Regionale Siciliana, intervenendo dopo l’articolo di stampa che riporta le preoccupazioni del sindaco di Scicli.
“Sono anzi contento che il sindaco di Scicli torni a farsi sentire su un’infrastruttura strategica per tutto il territorio. È un tema che noi non abbiamo mai abbandonato e che continuiamo a porre con forza in ogni finanziaria e in ogni sede istituzionale, ricordando lo scippo che il territorio ragusano ha subito e che ho denunciato pubblicamente”.
Il deputato dem ricorda come “la Siracusa–Gela sia stata finanziata, appaltata e avviata proprio durante il governo Crocetta, con il completamento del tratto da Rosolini fino a Modica. Quelle risorse le abbiamo reperite e messe noi, chi oggi governa la Regione e riuscito a perderle e siamo costretti a registrare ritardi e silenzi”.
“Mi permetto inoltre di ricordare al sindaco che il consiglio comunale tenutosi a Scicli nel febbraio 2024 si svolse proprio all’indomani di quella mia denuncia. In quella sede ci venne assicurato che i soldi c’erano e che il progetto sarebbe andato avanti. A distanza di tempo, però, quelle rassicurazioni non hanno trovato riscontri concreti”.
Da qui l’appello: “Il mio suggerimento è semplice e costruttivo: si riconvochi nuovamente a Scicli il governo regionale e tutti i parlamentari iblei, per chiedere conto delle promesse fatte e degli impegni assunti. Da parte mia c’è piena disponibilità a partecipare già da lunedì a questo confronto in Comune”.
“Noi continueremo la battaglia in Parlamento – conclude Dipasquale – chiedendo conto e ragione al governo regionale. È però necessario che anche i territori facciano sentire con forza la propria voce, perché su un’opera così importante non sono più accettabili silenzi, rinvii o ambiguità”.

