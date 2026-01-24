Forza Italia: rafforzamento della presenza territoriale e strategie per le prossime elezioni nella provincia di Ragusa

Vittoria, 24 gennaio 2026 – Il segretario provinciale di Forza Italia, Giancarlo Cugnata, ha convocato ieri sera una riunione con tutti i segretari cittadini del partito nella città di Vittoria. La scelta di Vittoria per i componenti dell’organismo direttivo, ospiti del segretario cittadino Andrea La Rosa, non è stata casuale: il suo ruolo centrale nel tessuto urbano della provincia e la prossimità delle imminenti elezioni la rendono un punto di riferimento strategico per l’azione politica di Forza Italia.

Durante l’incontro, Cugnata ha sottolineato l’importanza di rafforzare la presenza del partito su tutto il territorio provinciale, coinvolgendo attivamente i segretari anche nelle campagne elettorali dei comuni diversi dal proprio. L’obiettivo condiviso è quello di ascoltare le esigenze delle comunità locali e pianificare con anticipo le prossime scadenze elettorali, a partire da Ispica nel 2026, seguita da altri importanti appuntamenti nel 2027 (tutti i centri della zona montana, Pozzallo, Vittoria appunto, Santa Croce e Scicli). E’ stato ribadito che le donne e gli uomini migliori del partito saranno a disposizione in vista delle prossime competizioni elettorali. Sottolineato, inoltre, il buon lavoro che i primi cittadini forzisti di Ispica, Modica e Ragusa portano avanti quotidianamente ed evidenziato che il partito non farà mancare loro il proprio sostegno.

Particolare attenzione è stata riservata, poi, al ruolo di sostegno che Forza Italia intende offrire ai sindaci di tutti gli schieramenti, quindi a prescindere dal colore politico, nelle azioni di prevenzione e gestione delle calamità naturali, come dimostrato dal recente passaggio del ciclone Harry che ha colpito il territorio. E’ stato ricordato come la collaborazione istituzionale sia fondamentale per tutelare i cittadini in situazioni di emergenza e favorire la ripresa delle comunità colpite.

Nel corso dell’incontro è stato inoltre menzionato il recente confronto a Catania tra il segretario provinciale e il vicepremier Antonio Tajani, che ha assicurato il proprio impegno a visitare la provincia di Ragusa nei prossimi mesi. Tajani ha inoltre riconosciuto l’importanza strategica dell’aeroporto di Comiso per lo sviluppo economico e occupazionale dell’intera area. Scalo cruciale sia sul piano civile che per quanto riguarda l’aspetto cargo per il commercio estero.

“Forza Italia – conclude Cugnata – si conferma determinata a promuovere strategie condivise e inclusive, rafforzando la rete tra segretari e istituzioni locali per affrontare al meglio le sfide future e costruire un percorso di crescita e stabilità per tutta la provincia di Ragusa”.

Salva