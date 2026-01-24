Modica, colpo in Piazza Libertà: svaligiato appartamento al primo piano

MODICA, 24 Gennaio 2026 – Un furto fulmineo e dai contorni inquietanti quello messo a segno nelle scorse ore in un appartamento situato al primo piano dei nuovi complessi condominiali di Piazza Libertà a Modica. Ignoti si sono introdotti nell’abitazione di una coppia, riuscendo a sottrarre tutti i preziosi custoditi all’interno.

Secondo le prime ricostruzioni, ad agire potrebbe essere stato un singolo malvivente, capace di muoversi con estrema destrezza. L’aspetto più preoccupante della vicenda riguarda le modalità di accesso: il ladro sarebbe riuscito ad aprire la porta d’ingresso senza lasciare segni di forzatura, un dettaglio che fa ipotizzare l’uso di chiavi alterate o di tecniche di manipolazione delle serrature (come il key bumping).

Una volta all’interno, il malvivente ha messo a soqquadro l’intero immobile, concentrando la sua ricerca esclusivamente sugli oggetti in oro. In pochi minuti, l’appartamento è stato ripulito di ogni monile e ricordo prezioso presente.

A fare la scoperta sono stati i proprietari al loro rientro. Davanti ai loro occhi una casa violata e la consapevolezza che i sacrifici di una vita, custoditi sotto forma di gioielli, erano spariti nel nulla. Alla coppia non è rimasto altro da fare che richiedere l’intervento dei Carabinieri, presso i quali è stata sporta regolare denuncia.

I militari dell’Arma hanno effettuato un sopralluogo per individuare eventuali tracce lasciate dal ladro. Al vaglio degli inquirenti potrebbero esserci anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e del condominio, che potrebbero aver ripreso l’ingresso o la fuga del sospettato in un’area, come quella di Piazza Libertà, solitamente molto frequentata.

Salva