Cronaca | Modica | News in primo piano

Modica, colpo in Piazza Libertà: svaligiato appartamento al primo piano

Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 24 Gennaio 2026 – Un furto fulmineo e dai contorni inquietanti quello messo a segno nelle scorse ore in un appartamento situato al primo piano dei nuovi complessi condominiali di Piazza Libertà a Modica. Ignoti si sono introdotti nell’abitazione di una coppia, riuscendo a sottrarre tutti i preziosi custoditi all’interno.

Secondo le prime ricostruzioni, ad agire potrebbe essere stato un singolo malvivente, capace di muoversi con estrema destrezza. L’aspetto più preoccupante della vicenda riguarda le modalità di accesso: il ladro sarebbe riuscito ad aprire la porta d’ingresso senza lasciare segni di forzatura, un dettaglio che fa ipotizzare l’uso di chiavi alterate o di tecniche di manipolazione delle serrature (come il key bumping).

Una volta all’interno, il malvivente ha messo a soqquadro l’intero immobile, concentrando la sua ricerca esclusivamente sugli oggetti in oro. In pochi minuti, l’appartamento è stato ripulito di ogni monile e ricordo prezioso presente.

A fare la scoperta sono stati i proprietari al loro rientro. Davanti ai loro occhi una casa violata e la consapevolezza che i sacrifici di una vita, custoditi sotto forma di gioielli, erano spariti nel nulla. Alla coppia non è rimasto altro da fare che richiedere l’intervento dei Carabinieri, presso i quali è stata sporta regolare denuncia.

I militari dell’Arma hanno effettuato un sopralluogo per individuare eventuali tracce lasciate dal ladro. Al vaglio degli inquirenti potrebbero esserci anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e del condominio, che potrebbero aver ripreso l’ingresso o la fuga del sospettato in un’area, come quella di Piazza Libertà, solitamente molto frequentata.

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

2 commenti su “Modica, colpo in Piazza Libertà: svaligiato appartamento al primo piano”

  1. Gino

    Questi portoni blindati con queste serrature non sono impossibili da aprire.
    Si controlliamo la videosorveglianza, così sarà assicurato alla Giustizia per “qualche ora” , poi rilasciato immediatamente.

  2. Gino

    Quando li prendono vengono subito rilasciati dagli attori da circo. Io che sono sperto invece li metterei in carcere, gli attori da circo e i maggistrati non li vogliono mattere dentro e li vogliono lasciare liberi, a chistu tiatru che faccio. 😂

