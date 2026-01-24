Modica, il maltempo ferma il “Pietro Scollo”: il Frigitinini domenica si sposta al “Vincenzo Barone”

MODICA, 26 Gennaio 2026 – Cambio di programma last-minute per l’appuntamento calcistico di questa domenica. A causa dei danni strutturali causati dalle recenti ondate di maltempo, il Frigintini dovrà rinunciare al “Pietro Scollo”.

Le forti raffiche di vento e le piogge dei giorni scorsi hanno compromesso seriamente la copertura di una delle due panchine del campo. Dopo un sopralluogo tecnico, il Comune di Modica e le autorità di Polizia hanno ritenuto che non vi fossero le condizioni di sicurezza necessarie per garantire l’incolumità dei tesserati e degli addetti ai lavori. Da qui la decisione inevitabile di vietare lo svolgimento della gara nell’impianto del quartiere Caitina.

Per garantire la regolarità del campionato e consentire la disputa del match, la società e le autorità hanno disposto il trasferimento dell’evento al vecchio “Vincenzo Barone”, sempre alle 15.

