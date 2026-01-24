  • 24 Gennaio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 24 Gennaio 2026 -
Cronaca | News in primo piano | Ragusa

Marina di Ragusa, sfonda il vetro di una minicar per rubare: arrestato 24enne

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

MARINA DI RAGUSA, 26 Gennaio 2026 – Tradito dalle tracce di sangue lasciate nell’abitacolo e dalla segnalazione di alcuni cittadini. Un giovane di 24 anni, di nazionalità tunisina, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di furto aggravato dopo aver preso di mira una vettura in sosta a Marina di Ragusa.

L’episodio è avvenuto in piazza Rabito. La segnalazione alla Sala Operativa parlava di due individui intenti a danneggiare un’auto. Quando gli agenti della Squadra Volante sono giunti sul posto, la scena non lasciava dubbi: una minicar presentava il vetro completamente sfondato.

Alla vista delle divise, il 24enne ha tentato una fuga disperata a piedi, ma è stato prontamente inseguito e bloccato dai poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

A incastrare il giovane non è stata solo la refurtiva trovata in suo possesso – oggetti appena asportati dall’abitacolo della microcar – ma anche le sue stesse condizioni fisiche. Il ragazzo presentava infatti evidenti ferite alle mani, compatibili con lo sfondamento del vetro dell’auto e con le tracce di sangue rinvenute dagli agenti all’interno del veicolo.

Dopo l’identificazione e l’espletamento delle formalità di rito, il responsabile è stato tratto in arresto. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il giovane è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Ragusa. Le indagini proseguono per individuare l’eventuale complice segnalato inizialmente in piazza Rabito.

© Riproduzione riservata
589460

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube