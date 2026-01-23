Ragusa. I consiglieri provinciali della DC ribadiscono che per il territorio ibleo servono fatti e non polemiche

Ragusa, 23 gennaio 2026 -“I consiglieri provinciali DC Giovanni D’Aquila , Alessio Ruffino e Irene Tidona in merito

Alle dichiarazioni del consigliere provinciale Gaetano Scollo hanno diramato un comunicato stampa.

“ Sulle dichiarazioni del consigliere provinciale Gaetano Scollo, riteniamo opportuno riportare il confronto su un piano di chiarezza e serenità, nell’interesse del territorio e dei cittadini. Preliminarmente, – si ribadisce nel comunicato – sarebbe utile comprendere se l’intervento del consigliere Scollo sia espresso a titolo personale o se rappresenti la posizione ufficiale del Pd a livello provinciale. Detto questo, è doveroso sottolineare che le risorse che sono arrivate al Libero Consorzio comunale di Ragusa per il tramite dell’on. Ignazio Abbate, da quando è deputato regionale, sono diverse, consistenti e distribuite su più settori e territori. Non riteniamo necessario entrare nel dettaglio degli interventi perché non c’è bisogno di “mostrare i muscoli” né di trasformare l’azione istituzionale in una competizione comunicativa.

Il lavoro dell’on. Abbate è concreto e riconosciuto, è presente nei Comuni, opera a livello provinciale e svolge quotidianamente il proprio ruolo a livello regionale, con un’attenzione costante alle esigenze del territorio ibleo. Questo è un dato oggettivo che difficilmente può essere negato.

È altrettanto vero che si può sempre fare di più. Chi ha responsabilità istituzionali ne è consapevole. Ed è proprio con questo spirito che l’on. Abbate continua a lavorare, con l’obiettivo di rafforzare e ampliare gli interventi, migliorando progressivamente la qualità e la portata delle risorse intercettate. Riteniamo – concludono i consiglieri DC- quindi più utile concentrarsi sui risultati già ottenuti e sulle sfide future del territorio, evitando contrapposizioni che rischiano di alimentare confusione senza portare benefici concreti ai cittadini.”

Nella foto i tre consiglieri DC.

Salva