Ciclone Harry, Confagricoltura Sicilia: in corso la conta dei danni alle aziende agricole siciliane

Tempo di lettura: 2 minuti

Palermo, 22 gennaio 2026 – Il ciclone Harry che si è abbattuto in questi giorni sulla Sicilia ha provocato ingenti danni al comparto agricolo regionale. Confagricoltura Sicilia sta monitorando attentamente la situazione e ha avviato la conta dei danni alle aziende agricole attraverso una verifica capillare sul territorio condotta dalle Unioni Provinciali. Le province di Messina, Catania e Siracusa risultano essere le più colpite, con ripercussioni significative sulle coltivazioni e sulle strutture agricole.

Confagricoltura Sicilia assicura il proprio impegno costante al fianco degli imprenditori agricoli e continuerà a seguire da vicino l’evolversi della situazione. L’Organizzazione lavorerà, come sempre, in stretta collaborazione con le istituzioni locali e regionali per supportare gli agricoltori nella fase di ricostruzione e garantire il ripristino delle attività produttive nel più breve tempo possibile.

© Riproduzione riservata
