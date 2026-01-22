L’Unitas Sciacca si conferma Re di Coppa: Modica Calcio beffato ai rigori nella finale thriller

SCIACCA, 22 Gennaio 2026 – Per il secondo anno consecutivo, la Coppa Italia di Eccellenza Sicilia resta nelle bacheche dell’Unitas Sciacca. In una finale infinita, palpitante e ricca di colpi di scena, i neroverdi superano il Modica Calcio ai calci di rigore, dopo che i tempi regolamentari e i supplementari si erano chiusi sul 2-2.

Il match si sblocca subito. Al 9′, il Modica passa in vantaggio: punizione pennellata di Valenca che pesca Savasta colpevolmente solo in area; l’attaccante rossoblù non sbaglia e firma lo 0-1. Il Modica sembra gestire bene il vantaggio, ma proprio allo scadere della prima frazione (46′), lo Sciacca trova il pari con una conclusione dal limite dell’area di Pisciotta che trafigge il portiere ospite.

Nella ripresa, il Modica entra in campo con determinazione e al 52′ realizza un gol da cineteca: Bonanno si inventa una rovesciata acrobatica che finisce in rete, portando i rossoblù sull’1-2. Il trofeo sembra ormai prendere la strada di Modica, ma il calcio sa essere crudele. Al 93′, nell’ultimo assalto disperato, è ancora Pisciotta a svettare di testa, “pizzicando” il pallone quanto basta per battere l’estremo difensore modicano e trascinare la sfida oltre i tempi regolamentari.

La coppa si decide dal dischetto. La serie di rigori è lunghissima e ad alta tensione. Alla fine, l’errore decisivo dei modicani consegna la vittoria per 8-7 allo Sciacca, che può dare inizio alla festa davanti ai propri tifosi.

Per il Modica resta l’amaro in bocca per una partita condotta due volte in vantaggio e sfumata per un soffio proprio al termine di entrambi i tempi regolamentari.

Salva