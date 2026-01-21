Crolla una porzione della chiesa di Santa Maria del Loreto: Modica Alta perde un pezzo di storia

MODICA, 21 Gennaio 2026 – Le intense precipitazioni che hanno colpito il territorio ibleo nelle ultime ore hanno presentato il conto. A Modica Alta, il fragile equilibrio della chiesetta abbandonata di Santa Maria del Loreto si è spezzato: una parte della vecchia struttura è crollata, cedendo sotto il peso delle infiltrazioni e del degrado accumulato negli anni.

L’edificio, situato in una posizione nevralgica tra via Loreto e via Blandino, versava già da tempo in condizioni di precarietà. Le piogge torrenziali degli ultimi giorni hanno agito da innesco critico, appesantendo le murature ormai sventrate e prive di manutenzione. Il boato del crollo ha allarmato i residenti della zona, che da tempo segnalavano la pericolosità del sito.

Sul posto sono intervenute le autorità locali per mettere in sicurezza l’area e transennare i tratti stradali limitrofi. Il timore principale riguarda la stabilità residua della facciata e delle pareti perimetrali rimaste in piedi, che sovrastano il passaggio pedonale e veicolare tra le strette vie del quartiere.

Il crollo della chiesetta di Santa Maria del Loreto riaccende i riflettori sullo stato di abbandono di numerosi edifici storici minori nel centro storico di Modica. Oltre al danno materiale, si registra la perdita di una testimonianza architettonica del passato, lasciata per troppo tempo all’incuria del tempo e degli elementi.

