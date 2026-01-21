  • 21 Gennaio 2026 -
  
Ragusa | Sindacale

Consorzi di Bonifica, congresso Filbi Ragusa. Giosuè La Terra segretario territoriale

Ragusa, 21 gennaio 2026 – Giosuè La Terra è stato eletto oggi segretario della Filbi Ragusa dal congresso dei delegati, che s’è riunito nella sede del Consorzio ibleo di Bonifica. Scelti anche i Rappresentanti sindacali aziendali che sono Giosuè La Terra, Filadelfo Ossino e Alessandro Di Quattro.

Presenti i segretari generali di Filbi e Filbi Sicilia Francesca Torregrossa ed Enzo Savarino assieme al segretario regionale Uil con delega su Ragusa, Giovanni D’Avola, e alla segretaria iblea della Uila, Maria Concetta Di Gregorio, l’organizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori della Bonifica ha rilanciato la richiesta di “confronto con la Regione per una riforma dei Consorzi che assicuri certezze a enti essenziali non solo per la produzione agricola, ma anche per la protezione dell’ambiente”. Gli esponenti sindacali hanno pure ricordato come “sia positiva la recente norma approvata dall’Ars sulle stabilizzazioni, però nessuno può dimenticare e noi faremo di tutto perché non passi sotto silenzio il fatto che nel solo Consorzio di Ragusa restano in attesa di contratto a tempo indeterminato ben 140 precari”.

