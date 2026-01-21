Maltempo sulla fascia costiera: il Comune di Santa Croce Camerina avvia la conta dei danni

Dopo due giorni di intenso maltempo che hanno colpito la fascia costiera del territorio, l’Amministrazione comunale di Santa Croce Camerina ha avviato sin dalle prime ore di oggi la ricognizione dei danni provocati dagli eventi atmosferici.

A fare il punto della situazione direttamente da Punta Secca è il sindaco Peppe Dimartino, che sottolinea come l’emergenza sia stata affrontata con tempestività e senso di responsabilità da tutta la macchina comunale.

“Dalle prime ore di stamattina – dichiara il sindaco – ci siamo attivati per una prima valutazione dei danni causati da questi due giorni di maltempo che hanno interessato soprattutto la nostra fascia costiera. Nel resto del territorio comunale si sono registrati danni lievi, in particolare alla vegetazione e ad alcune palificazioni, situazioni sulle quali la nostra Protezione civile è intervenuta prontamente”.

La situazione più critica riguarda però il litorale, dove già dalla giornata di ieri si sono verificati fenomeni particolarmente gravi. “Alcuni stabilimenti balneari hanno subito danni significativi – spiega Dimartino – e purtroppo uno è andato completamente distrutto. Siamo vicini ai titolari delle attività colpite: come Amministrazione ci siamo e ci saremo, garantendo tutto il supporto possibile. Procederemo certamente con la richiesta dello stato di calamità”.

Il sindaco torna poi sul tema, più che mai attuale, della difesa della costa. “La tutela del nostro litorale è una priorità non più rinviabile. Il Comune di Santa Croce Camerina ha presentato un progetto già nell’ottobre 2023, finanziato nel maggio 2024 attraverso il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione dal Governo nazionale. Purtroppo siamo ancora in attesa dei pareri necessari, ma oggi è evidente che occorre intervenire immediatamente”.

L’appello è chiaro: “Serve mettere in sicurezza tutta la nostra costa, da Torre di Mezzo a Punta Secca, passando per la zona più complessa di Caucana, fino a Casuzze. Non possiamo perdere altro tempo. Per questo chiediamo con forza il supporto del Governo regionale affinché si possa avviare al più presto l’esecuzione dei lavori”.

Al momento, la zona maggiormente colpita risulta essere Punta Secca, in particolare il tratto che va dal lungomare fino alla zona delle Anticaglie e al porticciolo. “Fortunatamente – precisa il sindaco – altre aree sono state meno interessate e, al netto dell’erosione della spiaggia, non si registrano danni a persone o abitazioni. Anche il comparto agricolo non ha subito conseguenze”.

Dimartino conclude con un ringraziamento sentito a tutta la struttura comunale: “Desidero ringraziare di cuore ogni singolo volontario del gruppo comunale di Protezione civile, i coordinatori e tutti coloro che in questi due giorni hanno lavorato senza sosta. Ho potuto constatare ancora una volta la loro grande professionalità e il loro spirito di servizio. Un ringraziamento va anche a tutti gli uffici comunali, in particolare ai servizi tecnici, che da stamattina sono al lavoro per ripristinare l’ordinarietà e fare in modo che questo maltempo resti solo un brutto ricordo per la nostra comunità”.

