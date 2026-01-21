  • 21 Gennaio 2026 -
  • 21 Gennaio 2026 -
Attualità | Modica

Modica, emessa l’ordinanza che vieta utilizzo dell’acqua potabile

In particolare le vie Modica Sorda, S. Giuliano, via Trapani Rocciola, consorziale Cozzo Rotondo (parte bassa), via Trani (parte bassa), Modica alta, quartiere Dente e Modica bassa
Modica, 21 Gennaio 2026 – Il sindaco di Modica, Maria Monisteri, ha emesso ordinanza che vieta l’utilizzo di acqua nelle zone servite dai serbatoi idrici ‘Sacro Cuore’, ‘Santa
Teresa’ e ‘Costa del Diavolo’. Il divieto riguarda in particolare le vie Modica Sorda, S.Giuliano, via Trapani Rocciola, consorziale Cozzo Rotondo (parte bassa), via Trani (parte bassa), Modica alta, quartiere Dente e Modica bassa, in considerazione delle alterazioni riscontrate relative all’aspetto visivo dell’acqua, correlate alle attuali condizioni metereologiche nel territorio.
Tale divieto è in vigore fino all’emissione di una nuova ordinanza di revoca. “Già data disposizione alla Società Iblea Acque S.p.A. quale gestore del servizio idrico integrato, di porre in essere ogni provvedimento necessario finalizzato a ristabilire e garantire la regolare erogazione di acqua potabile”.

© Riproduzione riservata
