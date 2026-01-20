Dopo Ragusa e Scicli anche Ispica ci ripensa e chiude le scuole. Nuova ordinanza del Sindaco Leontini

20 Gennaio 2026 – Dopo Ragusa e Scicli, anche il Comune di Ispica fa marcia indietro e dispone la chiusura delle scuole per la giornata di domani, mercoledì 21 gennaio. La decisione è stata ufficializzata con una nuova ordinanza firmata dal sindaco Innocenzo Leontini, in linea con le misure già adottate negli altri centri della provincia.

Nelle prime ore della giornata, diversi sindaci iblei avevano inizialmente optato per la riapertura degli istituti scolastici, scelta che ha però suscitato forti polemiche tra cittadini, genitori e personale scolastico, ancora preoccupati per le condizioni meteo instabili e per i disagi causati dal recente maltempo.

Il dietrofront è arrivato nel corso della giornata: prima Ragusa e Scicli, poi Ispica, si sono allineate alla decisione assunta dal sindaco di Modica, che fin da subito aveva disposto la chiusura delle scuole senza esitazioni, privilegiando la tutela della sicurezza.

Una scelta che riporta omogeneità nelle decisioni amministrative del territorio ibleo e che conferma come l’evoluzione delle condizioni meteorologiche continui a suggerire prudenza, in attesa di un definitivo miglioramento del quadro climatico.

Salva