Cronaca | News in primo piano | Ragusa

Ragusa. Protezione Civile regionale innalza a rosso il livello di allerta meteo per la Sicilia centro-orientale

Tempo di lettura: 2 minuti

L’Assessorato alla Protezione Civile del Comune di Ragusa informa che il livello di allerta per rischio meteo-idrogeologico e idraulico dalle ore 0.00 fino alle ore 24.00 di martedì 20.01.2026 passa da arancione a rosso (massima allerta).
Persistono venti di burrasca con intensificazione fino a burrasca forte con raffiche di tempesta e forti mareggiate sulle coste esposte e precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o temporale. Sono previsti rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e locali grandinate.
A causa dell’aggravamento dello stato di allerta, si raccomanda a tutti i Cittadini di seguire le raccomandazioni di cui all’Ordinanza Sindacale n. 76 diramata ieri, 18.01.2026, ed in modo particolare di:
– limitare l’uso dell’auto e di evitare l’utilizzo dei ciclomotori;
– muoversi dalla propria abitazione solo per indifferibili motivi e comunque di adottare la necessaria prudenza negli spostamenti a piedi e con mezzi di trasporto e di evitare i sottopassi stradali;
– non sostare in prossimità di aree che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e blocchi rocciosi ed evitare di avvicinarsi alle coste marine e ai corsi d’acqua;
– non transitare nei pressi di aree già sottoposte ad allagamento/esondazione, frane e smottamenti di terreno ed evitare assolutamente scantinati e di stare in piani bassi durante le piogge intense;
– stare lontani da alberi e strutture precarie e vulnerabili;
– alle imprese di costruzione è raccomandato il controllo degli ancoraggi dei ponteggi, gru e di ogni struttura presente nei cantieri edili;
– prestare particolare attenzione a eventuali raffiche di vento che possono causare pericoli legati alla caduta di cartelloni pubblicitari, ponteggi, pali della luce e rami di alberi;
– provvedere alla predisposizione di misure e/o accorgimenti che garantiscano, nel rispetto dell’incolumità delle persone, adeguate condizioni di messa in sicurezza di eventuali strutture precarie e/o amovibili in area privata;
– prestare la massima attenzione agli avvisi meteo e di protezione civile delle autorità competenti;
– mettere in sicurezza beni, materiali, attrezzature, mezzi e imbarcazioni nelle zone a rischio.
La Protezione Civile comunale ha attivato il Presidio Operativo Territoriale, in stretto raccordo con l’unità di coordinamento della Prefettura e il Dipartimento della Protezione Civile regionale, per il monitoraggio dei punti critici individuati nel piano comunale di protezione civile.

