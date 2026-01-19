Piccoli Fratelli di Modica: una raccolta fondi per un nuovo pulmino al servizio delle persone con disabilità

Modica, 19 gennaio 2026 – Da oltre quarant’anni l’associazione di volontariato Piccoli Fratelli di Modica è un punto di riferimento fondamentale per le persone con disabilità del territorio. Ogni giorno, grazie all’impegno costante di volontari, famiglie, autisti volontari e ragazze in servizio civile, l’associazione offre attività educative e inclusive volte a promuovere l’autonomia e il benessere dei propri ragazzi. Teatro sociale, sviluppo cognitivo, laboratori artistici, attività motorie e percorsi di autonomia sono solo alcune delle iniziative che si svolgono nella sede dei Piccoli Fratelli. Attività preziose che permettono ai partecipanti di crescere, esprimersi e vivere pienamente la propria quotidianità in un contesto accogliente e stimolante. Per poter continuare a garantire tutto questo, l’associazione ha però un bisogno urgente: l’acquisto di un nuovo pulmino. Il mezzo è indispensabile per accompagnare quotidianamente i ragazzi da e verso la sede, permettendo loro di partecipare alle attività in sicurezza e con continuità. Per questo motivo, proprio in questi giorni, i Piccoli Fratelli di Modica hanno lanciato una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe, affidandosi alla solidarietà collettiva e al sostegno della comunità. Un gesto concreto che può fare la differenza nella vita di tante persone e delle loro famiglie. L’obiettivo è semplice ma fondamentale: continuare a non lasciare indietro nessuno. Far circolare questa iniziativa significa contribuire a un progetto di inclusione che da decenni arricchisce il territorio e dimostra quanto la forza della comunità possa trasformarsi in aiuto reale. Chiunque voglia sostenere la raccolta fondi o semplicemente diffondere la notizia può aiutare i Piccoli Fratelli di Modica a raggiungere questo importante traguardo. Un piccolo contributo, insieme a tanti altri, può diventare un grande passo verso un futuro più accessibile e inclusivo.