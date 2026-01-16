Riorganizzazione uffici comunali ad Ispica: la replica del sindaco alle critiche di Grande Sicilia – MPA

ISPICA, 16 Gennaio 2026 – Dopo le perplessità sollevate dal coordinamento cittadino di Grande Sicilia – MPA, riguardo alla recente modifica degli assetti organizzativi dei Settori comunali, arriva la replica ufficiale del sindaco di Ispica, Innocenzo Leontini, volta a fare chiarezza sulla natura del provvedimento e sulla tenuta della coalizione.

L’intervento mira a separare nettamente il piano gestionale-amministrativo da quello del confronto politico, rassicurando gli alleati e la cittadinanza sulla validità delle scelte intraprese.

Il punto cardine della risposta riguarda la legittimità della procedura. Secondo quanto dichiarato, la riorganizzazione dei settori non sarebbe frutto di una scelta arbitraria, bensì di un iter amministrativo solido: “La procedura, dal punto di vista tecnico, è da considerarsi irreprensibile. Ogni passaggio è stato valutato con rigore per garantire l’efficienza della macchina comunale.”

Nonostante i rilievi critici mossi dal movimento autonomista, il primo cittadino tende a smorzare i toni di una possibile crisi di nervi all’interno della maggioranza. Sebbene venga riconosciuta la necessità di un confronto diretto con i rappresentanti dell’MPA per sviscerare i punti di attrito, viene confermata la solidità del progetto politico comune.

“Per quanto riguarda i rapporti politici che intercorrono con l’MPA” – aggiunge Leontini – “avrò modo di chiarire direttamente con loro la questione. Tuttavia, mi sento di rassicurare pienamente sulla serenità dei rapporti e sulla prosecuzione del percorso condiviso all’interno del centrodestra”.

