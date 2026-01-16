  • 16 Gennaio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 16 Gennaio 2026 -
Ispica | Politica

Riorganizzazione uffici comunali ad Ispica: la replica del sindaco alle critiche di Grande Sicilia – MPA

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

ISPICA, 16 Gennaio 2026 –  Dopo le perplessità sollevate dal coordinamento cittadino di Grande Sicilia – MPA, riguardo alla recente modifica degli assetti organizzativi dei Settori comunali, arriva la replica ufficiale del sindaco di Ispica, Innocenzo Leontini, volta a fare chiarezza sulla natura del provvedimento e sulla tenuta della coalizione.

L’intervento mira a separare nettamente il piano gestionale-amministrativo da quello del confronto politico, rassicurando gli alleati e la cittadinanza sulla validità delle scelte intraprese.

Il punto cardine della risposta riguarda la legittimità della procedura. Secondo quanto dichiarato, la riorganizzazione dei settori non sarebbe frutto di una scelta arbitraria, bensì di un iter amministrativo solido: “La procedura, dal punto di vista tecnico, è da considerarsi irreprensibile. Ogni passaggio è stato valutato con rigore per garantire l’efficienza della macchina comunale.”

Nonostante i rilievi critici mossi dal movimento autonomista, il primo cittadino tende a smorzare i toni di una possibile crisi di nervi all’interno della maggioranza. Sebbene venga riconosciuta la necessità di un confronto diretto con i rappresentanti dell’MPA per sviscerare i punti di attrito, viene confermata la solidità del progetto politico comune.

“Per quanto riguarda i rapporti politici che intercorrono con l’MPA” – aggiunge Leontini  – “avrò modo di chiarire direttamente con loro la questione. Tuttavia, mi sento di rassicurare pienamente sulla serenità dei rapporti e sulla prosecuzione del percorso condiviso all’interno del centrodestra”.

© Riproduzione riservata
588631

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube