Modica | Sport

Eccellenza, è l’ora del Big Match: Modica-Avola in diretta su RTM

Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 16 Gennaio 2026 – Cresce l’attesa per la 18^ giornata del campionato di Eccellenza, che vedrà scendere in campo due delle protagoniste assolute della stagione: la capolista Modica e l’inseguitrice Avola. Un match d’alta quota che promette scintille e che i tifosi potranno seguire integralmente in diretta.
I fari sono puntati sullo stadio comunale “Pietro Scollo”, dove i padroni di casa cercheranno di difendere e consolidare il primato in classifica. Attualmente, le due formazioni sono separate da 8 punti: una distanza che il Modica vuole incrementare per blindare il vertice, ma che l’Avola cercherà di accorciare per riaprire ufficialmente i giochi in campionato.

Per chi non potrà essere sugli spalti, RTM offrirà la copertura integrale della gara sabato 17 gennaio a partire dalle 14:25.

Dallo Stadio, la voce storica di Salvatore Cannata racconterà ogni emozione del match con la sua radiocronaca in diretta.

Dallo Studio, il coordinamento tecnico  sarà affidato a Luca Basile.

L’appuntamento con il grande calcio regionale è, dunque, per questo sabato, con il calcio d’inizio e il collegamento radiofonico fissati alle ore 14:25. La trasmissione dell’evento è resa possibile grazie al sostegno di McDonald’s Ragusa e Pozzallo.

Sintonizzati su RTM o RTMONAIR.IT: la grande sfida tra Modica ed Avola ti aspetta!

