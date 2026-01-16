  • 16 Gennaio 2026 -
Economia | Modica | News in primo piano | Politica

Modica, il “buco” del dissesto: 80 milioni di euro dai creditori, ma il debito totale potrebbe essere inferiore

  • 8
Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 16  Gennaio 2026 – Il  Sindaco di Modica, Maria Monisteri, ha aperto il sipario sulla prima fase del dissesto finanziario dell’ente, illustrando i dati forniti dall’Organo Straordinario di Liquidazione (OSL). Sebbene i numeri siano imponenti, rappresentano solo il primo tassello di un mosaico debitorio ancora in fase di definizione. Vediamo la situazione:

1. La Massa Passiva: i numeri attuali

Al momento, la cifra ufficiale comunicata dall’OSL riguarda esclusivamente le istanze presentate dai creditori privati e fornitori:

    • Debito accertato (I step):   80.121.494,36 euro

    • Numero di creditori: 387

    • Tuttavia, a questa somma andranno aggiunti nel “secondo step” i debiti istituzionali e pregressi:

      • Anticipazioni e prestiti (DL 34/35): circa 110 milioni di euro.

      • Debiti fuori bilancio: entità ancora da quantificare.

      2. La strategia di rientro: Procedura Semplificata

      Per chiudere le pendenze in tempi brevi, l’amministrazione ha scelto la procedura semplificata di liquidazione. Ecco come funziona:

      • L’offerta: L’OSL proporrà ai creditori un pagamento immediato di una somma compresa tra il 40% e il 60% del debito totale.

      • I tempi: Una volta accettata la transazione, il pagamento avverrà entro 30 giorni.

      • L’obiettivo: Estinguere l’intera massa debitoria del dissesto entro il 2028 (fine mandato Monisteri).

      3. Come il Comune troverà i soldi?

      Il Sindaco ha elencato i pilastri su cui poggerà il piano di risanamento:

      Fonte di finanziamentoAzioni previste
      Fondi accantonati10 milioni di euro risparmiati negli ultimi due anni.
      Entrate tributarieLotta serrata all’evasione (definita una delle cause del dissesto).
      AlienazioniVendita di immobili comunali per un valore stimato di 2,5 milioni di euro.
      Tagli alla spesaRiduzione drastica delle uscite correnti e recupero residui attivi.

      4. Il contesto politico: una ferita aperta

      Il dissesto non è solo una questione di cifre, ma il cuore di uno scontro politico senza precedenti a Modica. La decisione di votare il dissesto il 30 gennaio dello scorso anno ha segnato la rottura tra il  Sindaco Monisteri e il suo predecessore, l’On. Ignazio Abbate (sindaco dal 2013 al 2022).

      Mentre l’amministrazione procede con la liquidazione, la Presidente del Consiglio comunale, Mariacristina Minardo, ha annunciato l’istituzione di una commissione d’inchiesta per individuare le responsabilità politiche e gestionali che hanno condotto l’ente al default finanziario.

      “Dietro questi numeri c’è un lavoro instancabile. Vogliamo ridare equilibrio alla città con uno spirito di trasparenza” – Maria Monisteri, Sindaca di Modica.

      I termini del bando sono ordinatori, quindi il numero di istanze (e la cifra totale) è destinato a crescere.

      In sintesi: i punti chiave del dissesto a Modica

        • Il debito iniziale: 80,1 milioni di euro (richiesti da 387 creditori).

        • Il debito “nascosto”: altri 110 milioni circa legati a prestiti statali e debiti fuori bilancio (ancora da quantificare).

        • La soluzione: procedura semplificata con offerte ai creditori tra il 40% e il 60% del dovuto.

        • La copertura: 10 milioni già pronti, 2,5 milioni dalle vendite di immobili e lotta all’evasione fiscale.

        • L’orizzonte: Il Sindaco punta al risanamento totale entro il 2028.

      Chiarimenti sulla Massa Debitoria e sul Piano di Rientro
      Verifica dei crediti (I 80 milioni): La somma di circa 80 milioni di euro rappresenta attualmente l’insieme delle istanze presentate dai creditori. Tuttavia, questa cifra non è definitiva: ogni singola pratica passerà ora al vaglio degli uffici comunali, che dovranno certificare se tali debiti siano reali e dovuti.

      Sulla base delle statistiche di altri Comuni in dissesto, si stima che la massa debitoria possa ridursi drasticamente (anche del 50%) dopo la verifica, poiché spesso includono somme non dovute. Con l’applicazione della procedura semplificata, che prevede rimborsi tra il 40% e il 60%, l’esborso effettivo per il Comune potrebbe scendere al di sotto dei 40 milioni di euro.

      È fondamentale chiarire che i debiti fuori bilancio rientrano integralmente nella massa debitoria complessiva che l’ente deve affrontare.

      Situazione DL 35 e DL 34: Per quanto riguarda i prestiti contratti in passato (DL 35 e DL 34) per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, le somme risultano già interamente pagate.

      Calcolo del Disavanzo: Il quadro economico totale dovrà, infine, essere integrato sommando il disavanzo di amministrazione accumulato nelle annualità 2023, 2024 e 2025.

      Questi passaggi, definiti dalla Sindaca Maria Monisteri come un percorso di trasparenza, permetteranno di stabilire la cifra esatta necessaria per riportare il Comune in equilibrio finanziario entro il 2028.

      Cos’è la Procedura Semplificata?

      Molti cittadini si chiedono come sia possibile pagare solo una parte del debito. La legge (Art. 258 del TUEL) permette all’Organo Straordinario di Liquidazione (OSL) di seguire questa “scorciatoia” per velocizzare i tempi.

      1. La proposta transattiva (Il “saldo e stralcio”)

      Invece di aspettare anni per avere il 100% (con il rischio di non vedere nulla), l’OSL propone ai creditori una cifra forfettaria:

          • Minimo il 40% per i debiti più vecchi o complessi.

          • Massimo il 60% per quelli più recenti o certi

      2. Perché conviene al creditore?

      Se il creditore accetta, riceve il bonifico entro 30 giorni. Se rifiuta, la sua pratica finisce nella “procedura ordinaria”, che è molto più lunga, burocratica e incerta nei tempi di pagamento.

      3. Il vantaggio per il Comune

      Utilizzando questa procedura, il Comune di Modica potrebbe teoricamente estinguere il debito di 80 milioni versandone effettivamente circa 40-45 milioni. Questo permette di “risparmiare” risorse preziose per evitare che il dissesto paralizzi la città per decenni.

      Perché è importante la Commissione d’Inchiesta?

      Mentre la Sindaca Monisteri gestisce la “cassa”, la commissione annunciata dalla Presidente Minardo avrà il compito di analizzare i bilanci degli ultimi 10 anni. L’obiettivo è capire se il debito sia frutto di:

          • Crisi strutturale (minori trasferimenti dallo Stato).

          • Cattiva gestione (spese eccessive o debiti fuori bilancio non dichiarati).

          • Evasione fiscale locale (mancata riscossione dei tributi).

8 commenti su “Modica, il “buco” del dissesto: 80 milioni di euro dai creditori, ma il debito totale potrebbe essere inferiore”

  2. Ciccio

    Ottima idea la commissione d’inchiesta, occorre che tutto sia reso pubblico, occorre evitare condizionamenti.

    8
    3
  3. Modicano sono

    Certo fa sorridere una commissione d’inchiesta che dovrà indagare gli stessi che l’hanno nominata…..

    2
  6. Nsulu

    E bravo pizzetto
    Aspettate che arriva la risposta del classica persona che lo difende
    Aspettate questione di minuti

    2

