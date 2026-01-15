  • 15 Gennaio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 15 Gennaio 2026 -
Ispica | Politica

Grande Sicilia – MPA Ispica: sulle scelte amministrative il confronto è indispensabile

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ispica, 15 gennaio 2026 – Il coordinamento cittadino Grande Sicilia – MPA di Ispica esprime forti perplessità in merito alle recenti scelte dell’Amministrazione comunale che hanno modificato gli assetti organizzativi dei Settori dell’Ente e portato alla rimozione dell’incarico di Elevata Qualificazione precedentemente attribuito alla dott.ssa Lucia Roccuzzo.

Si tratta di decisioni assunte a ridosso della campagna elettorale, in una fase politicamente delicata, che incidono su professionalità che hanno dimostrato nel tempo competenza, rigore e risultati concreti, consentendo anche significativi risparmi per le casse comunali. Scelte di tale natura, se non adeguatamente motivate e condivise, rischiano di apparire in contrasto con i principi di continuità amministrativa, imparzialità e valorizzazione del merito.

Grande Sicilia – MPA ritiene che, proprio mentre i partiti del centrodestra stanno portando avanti un percorso comune in vista delle prossime elezioni amministrative, decisioni unilaterali di questa portata rappresentino una criticità politica rilevante, poiché rischiano di compromettere il clima di fiducia e di collaborazione necessario al buon esito dello stesso.

Il Partito ribadisce che meritocrazia, trasparenza e tutela dell’interesse dei cittadini, principi che abbiamo sempre posto a guida delle nostre scelte politico-istituzionali in questi anni – anche a costo di rinunciare ad incarichi che sarebbe stato certamente più comodo e conveniente mantenere, soprattutto in termini di ritorno elettorale – devono restare i cardini dell’azione amministrativa e auspica che, nel rispetto dei ruoli e delle prerogative di ciascuno, le scelte strategiche vengano assunte attraverso un confronto leale e responsabile tra le forze della coalizione, quale presupposto indispensabile per la credibilità e la coesione del progetto politico per Ispica.

© Riproduzione riservata
588537

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube