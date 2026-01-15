Grande Sicilia – MPA Ispica: sulle scelte amministrative il confronto è indispensabile

Ispica, 15 gennaio 2026 – Il coordinamento cittadino Grande Sicilia – MPA di Ispica esprime forti perplessità in merito alle recenti scelte dell’Amministrazione comunale che hanno modificato gli assetti organizzativi dei Settori dell’Ente e portato alla rimozione dell’incarico di Elevata Qualificazione precedentemente attribuito alla dott.ssa Lucia Roccuzzo.

Si tratta di decisioni assunte a ridosso della campagna elettorale, in una fase politicamente delicata, che incidono su professionalità che hanno dimostrato nel tempo competenza, rigore e risultati concreti, consentendo anche significativi risparmi per le casse comunali. Scelte di tale natura, se non adeguatamente motivate e condivise, rischiano di apparire in contrasto con i principi di continuità amministrativa, imparzialità e valorizzazione del merito.

Grande Sicilia – MPA ritiene che, proprio mentre i partiti del centrodestra stanno portando avanti un percorso comune in vista delle prossime elezioni amministrative, decisioni unilaterali di questa portata rappresentino una criticità politica rilevante, poiché rischiano di compromettere il clima di fiducia e di collaborazione necessario al buon esito dello stesso.

Il Partito ribadisce che meritocrazia, trasparenza e tutela dell’interesse dei cittadini, principi che abbiamo sempre posto a guida delle nostre scelte politico-istituzionali in questi anni – anche a costo di rinunciare ad incarichi che sarebbe stato certamente più comodo e conveniente mantenere, soprattutto in termini di ritorno elettorale – devono restare i cardini dell’azione amministrativa e auspica che, nel rispetto dei ruoli e delle prerogative di ciascuno, le scelte strategiche vengano assunte attraverso un confronto leale e responsabile tra le forze della coalizione, quale presupposto indispensabile per la credibilità e la coesione del progetto politico per Ispica.

