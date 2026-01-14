  • 14 Gennaio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 14 Gennaio 2026 -
News in primo piano | Politica | Ragusa

Ragusa, scoppia serbatoio di idrocarburi in contrada San Paolino: l’area è stata sequestrata

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

RAGUSA, 14 Gennaio 2026 – Sul violento incendio che sabato 10 gennaio  in contrada San Paolino a Ragusa, che ha interessato un serbatoio di 250 m³ adibito allo stoccaggio di idrocarburi, solo  nelle ultime ore, a seguito delle notifiche ufficiali dei Vigili del Fuoco, è stata fatta chiarezza sulle dinamiche dell’incidente, che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.

Secondo quanto riferito dal Sindaco, Peppe Cassì, “le fiamme sarebbero state generate dallo scoppio del serbatoio. La forza dell’esplosione è stata tale da sradicare il coperchio della struttura, originariamente saldato, ritrovato dai soccorritori a circa venti metri di distanza. Fortunatamente non si registrano feriti:  tutti illesi i lavoratori presenti nel sito. Gli occupanti di una vicina masseria sono stati evacuati per precauzione durante le operazioni di spegnimento, avvenute tramite l’utilizzo di schiuma chimica. L’area è stata messa in sicurezza, ma le ripercussioni per la società responsabile dell’impianto sono immediate. I Vigili del Fuoco hanno infatti disposto la sospensione del Certificato di Prevenzione Incendi”.

L’attività resterà ferma fino a quando non saranno accertate con precisione le cause dello scoppio. Verrà verificata l’efficienza di tutti i sistemi di sicurezza. Sarà completato lo svuotamento del greggio contenuto in tutti i serbatoi presenti nel sito.

La questione è seguita da vicino anche dalle autorità regionali. L’Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia ha già annunciato che effettuerà un sopralluogo ispettivo nel corso di questa settimana per condurre le indagini tecniche del caso e valutare eventuali responsabilità o rischi ambientali residui.

© Riproduzione riservata
588449

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube