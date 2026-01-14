Centrodestra ragusano: rafforzata l’unità e la collaborazione

Ragusa, 14 gennaio 2026 – Il coordinamento delle forze di centrodestra della provincia di Ragusa, composto da Fratelli d’Italia, Forza Italia e Grande Sicilia – Mpa, si è riunito per la terza volta nell’arco di un mese, segnando una ripresa significativa del dialogo politico dopo anni, purtroppo, di inattività da questo punto di vista. L’incontro si è svolto presso la sede di Forza Italia in via Carducci a Ragusa, confermando la volontà condivisa di rafforzare l’unità e la collaborazione tra le diverse anime del centrodestra locale.

Durante la riunione, i rappresentanti dei partiti hanno ribadito l’obiettivo di tracciare una linea politica condivisa per tutti i Comuni della provincia, sia laddove si governa sia nei contesti di opposizione. L’intento è quello di promuovere una visione condivisa e una programmazione coordinata, capace di rispondere efficacemente alle esigenze dei cittadini e di favorire lo sviluppo del territorio.

Il coordinamento ha inoltre annunciato la programmazione di un prossimo incontro, che vedrà la partecipazione dei partiti e degli amministratori locali, per definire un percorso unitario e condiviso che possa portare ad affrontare al meglio le prossime sfide elettorali. Si conferma così la determinazione delle forze di centrodestra a lavorare fianco a fianco, nel rispetto delle diverse sensibilità e con un approccio costruttivo, per il bene della comunità ragusana.

